Monaco : Sunderland a trouvé le remplaçant de Simon Adingra
En ce dernier jour de mercato, l’AS Monaco s’active pour se renforcer pour la fin de saison. Ayant des besoins offensifs, le club du Rocher a jeté son dévolu sur Simon Adingra. Considéré comme un grand talent de Premier League il y a encore quelques années avec Brighton, l’ailier ivoirien de 24 ans a cherché à se relancer cet été en rejoignant Sunderland.
Auteur d’un petit but en quinze rencontres avec les Black Cats, l’attaquant n’a pas réussi à se relancer et devrait rejoindre Monaco cet hiver selon plusieurs sources concordantes. Pour le remplacer, Sunderland souhaite recruter Nilson Angulo comme l’explique Fabrizio Romano. Un accord a été trouvé avec Anderlecht et l’ailier équatorien de 22 ans va passer sa visite médicale ce lundi.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer