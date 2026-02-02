Menu Rechercher
Monaco : Sunderland a trouvé le remplaçant de Simon Adingra

Simon Adingra avec la Côte d'Ivoire @Maxppp

En ce dernier jour de mercato, l’AS Monaco s’active pour se renforcer pour la fin de saison. Ayant des besoins offensifs, le club du Rocher a jeté son dévolu sur Simon Adingra. Considéré comme un grand talent de Premier League il y a encore quelques années avec Brighton, l’ailier ivoirien de 24 ans a cherché à se relancer cet été en rejoignant Sunderland.

Auteur d’un petit but en quinze rencontres avec les Black Cats, l’attaquant n’a pas réussi à se relancer et devrait rejoindre Monaco cet hiver selon plusieurs sources concordantes. Pour le remplacer, Sunderland souhaite recruter Nilson Angulo comme l’explique Fabrizio Romano. Un accord a été trouvé avec Anderlecht et l’ailier équatorien de 22 ans va passer sa visite médicale ce lundi.

