L’AS Monaco fonce sur Simon Adingra

10e de Ligue 1, l’AS Monaco compte bien profiter de ce mercato hivernal pour attirer des éléments compétitifs et ainsi se relancer en championnat. Ces derniers jours, plusieurs rumeurs ont ainsi circulé. D’Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen) à Djeidi Gassama (Rangers) en passant par Loum Tchaouna (Burnley), le club de la Principauté a ratissé large.

Oui mais voilà, aucun dossier n’a, pour l’heure, été finalisé. Pas de quoi freiner les ardeurs asémistes. Selon les dernières informations de L’Equipe, l’ASM a ainsi fait de l’ailier ivoirien de Sunderland Simon Adingra l’une de ses cibles de fin de mercato. Arrivé chez le promu anglais contre un chèque de 24 M€, le joueur de 24 ans n’a disputé que 15 matches toutes compétitions confondues cette saison, dont 9 titularisations en Premier League.

Adingra, l’autre cible monégasque

Qualifiés pour les barrages de la Ligue des Champions - où ils retrouveront le Paris Saint-Germain - les hommes de Sébastien Pocognoli vont quoi qu’il en soit devoir réagir lors de cette seconde partie de saison. L’arrivée de l’international ivoirien aux 26 sélections pourraient, à ce titre, représenter une belle opportunité.

Il faudra pour cela s’entendre avec la formation anglaise. Conscient de la complexité du marché, le club du Rocher ne se limite d’ailleurs pas à ce seul dossier et continue aussi d’avancer sur d’autres en parallèle. Une chose est sûre, les dernières heures de ce mercato s’annonce agitées du côté de Monaco, en passe de céder George Ilenikhena du côté d’Al-Ittihad.