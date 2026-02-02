Nice va prêter Orakpo à Nancy

En difficulté du côté de Montpellier depuis le début de la saison, Victor Orakpo, auteur de 13 apparitions poussives en Ligue 2, va s’offrir un nouveau challenge à quelques heures de la fin du mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations de Nice Matin, les Aiglons et le MHSC sont tombés d’accord pour casser son prêt. L’attaquant nigérian va terminer la saison en prêt à Nancy, jusqu’à la fin de la saison avant de retourner en Côte d’Azur.