Nice va prêter Orakpo à Nancy

Par Josué Cassé
Victor Orakpo meilleur joueur du tournoi du Bayern @Maxppp

En difficulté du côté de Montpellier depuis le début de la saison, Victor Orakpo, auteur de 13 apparitions poussives en Ligue 2, va s’offrir un nouveau challenge à quelques heures de la fin du mercato hivernal.

Selon les dernières informations de Nice Matin, les Aiglons et le MHSC sont tombés d’accord pour casser son prêt. L’attaquant nigérian va terminer la saison en prêt à Nancy, jusqu’à la fin de la saison avant de retourner en Côte d’Azur.

Pub. le - MAJ le
