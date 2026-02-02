OM : Souffian El Karouani va signer à Al-Qadsiah

Du côté de l’OM, la direction phocéenne avait ciblé depuis plusieurs mois le recrutement d’un latéral gauche pour venir renforcer la défense et épauler Emerson qui a donné satisfaction depuis le début de la saison. Il y a quelques mois, nous vous révélions notamment que l’OM appréciait énormément le profil de Soufiane El Karouani, latéral gauche d’Utrecht. En Eredivisie, le joueur de 25 ans marche sur l’eau avec 15 passes décisives et 3 buts en 34 matches cette saison. De quoi forcément séduire le board marseillais.

Mais selon nos informations, il n’ira finalement pas en Ligue 1. S’il pourrait quitter Utrecht en prêt à 6 mois de la fin de son contrat, il a cependant déjà trouvé son club pour l’année prochaine. L’international marocain (5 sélections) va s’engager avec le club saoudien d’Al-Qadsiah en Saudi Pro League. Il a déjà signé son contrat.