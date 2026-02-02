OM : Ethan Nwaneri laisse planer le doute sur son avenir

Présent en conférence de presse, ce lundi, avant le choc entre l’OM et le Stade Rennais dans le cadre des 8es de finale de la Coupe de France, Ethan Nwaneri, prêté par Arsenal pour cette fin de saison, a logiquement été interrogé sur son avenir.

La suite après cette publicité

Face aux journalistes, l’Anglais de 18 ans a laissé toutes les portes ouvertes. «Dans le football tout est possible. On verra ce qui se passera, s’il y aura des contacts ou non. On en parlera au moment voulu».