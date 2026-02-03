Prono
Match Marseille - Rennes en direct commenté
8èmes de finale de Coupe de France - mardi 3 février 2026
Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Rennes (Coupe de France, 8èmes de finale)
Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe de France entre Marseille et Rennes. Ce match aura lieu le mardi 3 février 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.
Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Rennes.
FAQ
- Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Rennes en France ?
Le match est à suivre en direct le 03 février 2026 à 21:10 sur beIN SPORTS 1 ou France 2.
- Où voir le match Marseille Rennes en streaming ?
Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.
- Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Rennes ?
Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, F. Medina, L. Balerdi, T. Weah, P. Højbjerg, Q. Timber, Igor Paixão, E. Nwaneri, M. Greenwood, A. Gouiri.
Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : B. Samba, A. Rouault, J. Jacquet, A. Aït Boudlal, Q. Merlin, M. Camara, G. Kamara, A. Seidu, S. Szymański, E. Lepaul, Mousa Al-Tamari.
- Qui arbitre le match Marseille Rennes ?
Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.
- Où se joue le match Marseille Rennes ?
Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.
- Quelle est la date et l'heure du match Marseille Rennes ?
Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 février 2026, coup d'envoi 21:10.
- Qui a marqué des buts pour Marseille ?
Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gouiri 2', M. Greenwood 46', P. Aubameyang 83'.