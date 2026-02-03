Menu Rechercher
3 - 0
89'
Coupe de France 2025/2026 8èmes de finale
Marseille
3 - 0
MT : 1-0
89'
Rennes
Diffusé sur beIN SPORTS 1, France 2
Temps forts
83'
3 - 0
P. Aubameyang (PD M. Greenwood)
46'
2 - 0
M. Greenwood (PD A. Gouiri)
mi-temps
1 - 0
2'
1 - 0
A. Gouiri (PD T. Weah)
Voir le live commenté
Possession 50% Marseille Rennes
Tirs 9 5 6 4 3 9
Grosses occasions créées 100% Marseille 4 Rennes 0
Compositions Marseille 4-2-3-1 Rennes 3-4-1-2
Plus de statistiques
Grosses occasions créées
#1 Logo Marseille Mason Greenwood 2 #2 Logo Marseille Timothy Weah 1 #3 Logo Marseille Amine Gouiri 1
Tirs (%)
#1 Logo Marseille Amine Gouiri 2/3 67% #2 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 2/3 67%
Dribbles réussis
#1 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 2 #2 Logo Stade Rennais FC Mahamadou Nagida 2 #3 Logo Marseille Mason Greenwood 2
Fautes subies
#1 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 6 #2 Logo Marseille Igor Paixão 6 #3 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 2
Tirs (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Alidu Seidu 0/2 0% #2 Logo Marseille Igor Paixão 0/2 0%
Dépossédé du ballon
#1 Logo Stade Rennais FC Mousa Al-Tamari 4 #2 Logo Marseille Ethan Nwaneri 3 #3 Logo Marseille Igor Paixão 3
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Sebastian Szymański 11/14 79% #2 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 7/9 78% #3 Logo Marseille Igor Paixão 8/12 67%
Interceptions
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 2
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Pierre-Emile Højbjerg 2/2 100% #2 Logo Marseille Emerson 2/3 67% #3 Logo Stade Rennais FC Esteban Lepaul 2/3 67%
Duels gagnés (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 0/6 0% #2 Logo Marseille Quinten Timber 0/4 0% #3 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 0/4 0%
Duels aériens gagnés (%)
#1 Logo Marseille Leonardo Balerdi 0/2 0% #2 Logo Stade Rennais FC Anthony Rouault 0/2 0% #3 Logo Stade Rennais FC Breel Embolo 0/2 0%
Passes (%)
#1 Logo Stade Rennais FC Abdelhamid Aït Boudlal 49/51 96% #2 Logo Marseille Leonardo Balerdi 68/71 96% #3 Logo Marseille Emerson 43/46 93%

Analyse avant-match

Série en cours
N
D
V
D
V
D
D
N
V
V
Rencontres précédentes
46% 25 Victoires 20% 11 Nuls 33% 18 Victoires

Blessures & suspensions

Quinten Timber Quinten Timber Inconnu Leonardo Balerdi Leonardo Balerdi Blessure à la cuisse Geoffrey Kondogbia Geoffrey Kondogbia Inconnu Timothy Weah Timothy Weah Inconnu Emerson Emerson Blessure à la cuisse Nayef Aguerd Nayef Aguerd Blessure à la hanche Nayef Aguerd Nayef Aguerd Coup
Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Blessure musculaire Przemysław Frankowski Przemysław Frankowski Maladie Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure au mollet Valentin Rongier Valentin Rongier Blessure à l'aine Valentin Rongier Valentin Rongier Maladie Anthony Rouault Anthony Rouault Blessure à l'épaule Mousa Al-Tamari Mousa Al-Tamari Blessure à la cheville

Match Marseille - Rennes en direct commenté

8èmes de finale de Coupe de France - mardi 3 février 2026

Bienvenue sur le live de FootMercato pour suivre ce match de football en direct entre Marseille et Rennes (Coupe de France, 8èmes de finale)

Suivez en live sur Foot Mercato, le match de 8èmes de finale de Coupe de France entre Marseille et Rennes. Ce match aura lieu le mardi 3 février 2026 à 21:10. Retrouvez les stats, les compositions, les buts et les buteurs pour suivre le score en direct. N'hésitez pas à commenter et débattre du match en direct avec la communauté.

Vous pouvez aussi retrouver plus d’informations concernant les équipes et effectifs grâce à nos fiches détaillées : Marseille et Rennes.

Arbitres

Thomas Léonard arbitre principal
Cyril Mugnier arbitre assistant
Benjamin Pages arbitre assistant
Abdelatif Kherradji quatrième arbitre

Lieu du match

Orange Vélodrome Marseille
Orange Vélodrome
  • Année de construction : 1937
  • Surface : pelouse naturelle
  • Capacité : 67394
  • Affluence moyenne : 40583
  • Affluence maximum : 66312
  • % de remplissage : 60

Date 03 février 2026 21:10
Compétition Coupe de France
Saison 2025/2026
Phase 8èmes de finale
Diffusion beIN SPORTS 1, France 2
Code OM-SRFC
Zone France
Équipe à domicile Olympique de Marseille
Équipe à l'extérieur Rennes
Résultats En direct
Buteurs En direct
Événements En direct
Compositions En direct
Statistiques En direct
FAQ

Sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match entre Marseille et Rennes en France ?

Le match est à suivre en direct le 03 février 2026 à 21:10 sur beIN SPORTS 1 ou France 2.

Où voir le match Marseille Rennes en streaming ?

Match en streaming légal en direct sur le site ou l'application officielle de beIN SPORTS.

Quelles sont les compositions officielles du match entre Marseille et Rennes ?

Olympique de Marseille : le coach R. De Zerbi a choisi une formation en 4-2-3-1 : J. de Lange, Emerson, F. Medina, L. Balerdi, T. Weah, P. Højbjerg, Q. Timber, Igor Paixão, E. Nwaneri, M. Greenwood, A. Gouiri.

Rennes : de son côté, l'équipe dirigée par H. Beye évolue dans un système de jeu en 3-4-1-2 : B. Samba, A. Rouault, J. Jacquet, A. Aït Boudlal, Q. Merlin, M. Camara, G. Kamara, A. Seidu, S. Szymański, E. Lepaul, Mousa Al-Tamari.

Qui arbitre le match Marseille Rennes ?

Thomas Léonard est au sifflet pour cette rencontre.

Où se joue le match Marseille Rennes ?

Marseille accueille le match au Orange Vélodrome.

Quelle est la date et l'heure du match Marseille Rennes ?

Match à suivre en direct sur Foot Mercato le 03 février 2026, coup d'envoi 21:10.

Qui a marqué des buts pour Marseille ?

Plusieurs buts ont été inscrits pour Marseille : A. Gouiri 2', M. Greenwood 46', P. Aubameyang 83'.

Top commentaires
Comparer les stats du match
