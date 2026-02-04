Menu Rechercher
Coupe de France

OM : la célébration enragée de Medina et Hojbjerg face à Rennes

Marseille 3-0 Rennes
Marseille 3-0 Rennes

Les Marseillais peuvent enfin souffler. Après la victoire face à Rennes hier en Coupe de France (3-0), l’Olympique de Marseille a retrouvé goût à la vie dans son antre, bouillonnante comme à son habitude. Avec ce succès précieux face aux Bretons, les hommes de Roberto De Zerbi sont donc qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. Ils ont d’ailleurs décidé de célébrer ce triomphe, mais de manière assez spectaculaire en fin de match. Notamment sur le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Situés vers le rond central, Facundo Medina et Pierre-Emile Hojbjerg se sont laissé aller, démontrant leur joie, enragée. Fiers d’avoir accompli l’essentiel à l’Orange Vélodrome, ils n’ont pas hésité à se tirer le maillot, avant d’être rejoints par Leonardo Balerdi, leur capitaine.

Des gestes qui signifient une certaine émotion et une célébration qui sort de l’ordinaire puisqu’à première vue, les joueurs ont l’air colériques. Par ailleurs, sur X, de nombreux internautes n’ont pas compris la scène entre les trois joueurs olympiens. « Mais ils s’embrouillent ou ils célèbrent là ? ». D’autres ont même déclaré : « j’ai cru qu’ils étaient en train de se bastonner ». En effet, les Phocéens ont bel et bien décroché un billet pour poursuivre l’aventure, et cela se fête.

