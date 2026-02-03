Stade Rennais : Habib Beye tire la sonnette d’alarme

La belle série du Stade Rennais n’est plus qu’un lointain souvenir. Sur les trois derniers matchs, le club breton a encaissé neuf buts pour trois défaites, dont une élimination en Coupe de France ce soir en 8e de finale face à l’OM (3-0). L’erreur de Quentin Merlin a plombé son équipe, qui ne s’en est jamais remis. «Si on prend autant de buts c’est qu’on fait des erreurs. Dans des matchs comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de les faire», constate Habib Beye sur beIN Sports après le match.

«Dans ces situations-là, on ne peut pas espérer gagner, poursuit le coach, tout de même satisfait du contenu de son équipe. Je suis fier de ce qu’ils ont produit dans le jeu. C’est sévère mais c’est la réalité du foot». Il va vite falloir remettre les gaz, alors que se profilent deux matchs de championnat à Lens et face au PSG compliqués. «On est 6e en championnat. Il faut aller chercher des points à Lens, ça sera difficile mais il faut s’appuyer sur ce qu’on a fait dans le jeu et ne pas commettre de grosses erreurs».