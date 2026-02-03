OM : Emerson envoie un message au PSG

Une victoire qui fait du bien. L’OM a largement battu le Stade Rennais ce mardi soir en 8e de finale de la Coupe de France (3-0). Les supporters avaient prévenu avec des banderoles hostiles au coup d’envoi. Il faut aller chercher ce trophée cette saison, surtout après l’élimination du PSG dans cette compétition. Et puis il fallait se rattraper suite à la semaine terrible avec la non-qualification rocambolesque en Ligue des Champions.

«Nous sommes contents car c’est important de gagner à la maison. Après ce qu’il s’est passé la semaine dernière, on était tous déçus de quitter la Ligue des Champions, rejoue Emerson au micro de beIN Sports. C’était important de retrouver la victoire devant nos supporters. Je donnerai toujours le meilleur pour les coéquipiers et l’entraîneur pour que l’on gagne le plus de matchs», promet le latéral gauche, qui donne rendez-vous au PSG. «Oui nous sommes prêts».