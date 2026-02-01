L1 : Nice partage les points avec Brest, Angers enfonce Metz, Toulouse accroché

Après la victoire de l’OL face au LOSC (1-0), la 20e journée de Ligue 1 se poursuivait avec trois rencontres programmées à 17h15. Au Stadium, Toulouse accueillait Auxerre. Malgré une première période animée - les locaux se voyaient refuser un but par la VAR, les visiteurs trouvaient la barre - les deux formations ne parvenaient pas à se départager. Au retour des vestiaires, le tableau d’affichage n’évoluait toujours pas. Score final : 0-0. Dans les autres rencontres de l’après-midi, Brest et Nice ont également partagé les points.

La suite après cette publicité

Portés par des réalisations signées Romain Del Castillo (15e, s.p) et Kamory Doumbia (23e), les Brestois avaient pourtant pris l’avantage, mais le Gym a fait son retard après la pause. Sur un centre de Clauss, Abdi relançait les siens (62e) avant que Wahi n’égalise (71e). Au classement, le SB29 reste 12e. L’OGC Nice remonte au 13e rang. Enfin, Angers, grâce à un joli but de Mouton (25e), est venu à bout (1-0) du FC Metz, rapidement réduit à dix après l’expulsion de Gbamin (9e) et plus que jamais lanterne rouge du championnat.