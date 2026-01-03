Ligue 1 : pour sa première, Elye Wahi permet à Nice d’accrocher Strasbourg

Pour cette 17e journée de Ligue 1 disputée juste après la trêve de Noël, l’OGC Nice accueillait le RC Strasbourg dans un contexte particulier à l’Allianz Riviera. Cette rencontre marquait la première de Claude Puel sur le banc niçois, nommé pour succéder à Franck Haise avec la mission de relancer une équipe en quête de repères et de résultats. En face, Strasbourg arrivait avec une dynamique plus stable, malgré les rumeurs persistantes envoyant Liam Rosenior du côté de Chelsea, ce qui n’empêchait pas les Alsaciens d’afficher une vraie sérénité collective. Dans une ambiance studieuse, mais tendue, les deux formations savaient que ce rendez-vous pouvait peser lourd dans la suite de la saison, tant pour la relance niçoise que pour la confirmation strasbourgeoise.

Claude Puel alignait d’entrée un 4-1-4-1 avec Dupé dans les cages et un milieu dense autour de Ndombélé et Sanson, tandis que Rosenior optait pour son habituel 4-2-3-1, porté par l’activité de Moreira et d’Ouattara sur les côtés. Dès le coup d’envoi, Nice montrait de bonnes intentions et tentait d’imposer un pressing haut. Mais Strasbourg frappait en premier sur une action rapide : Moreira trouvait Ouattara qui provoquait Oppong dans la surface, obtenant un penalty logique (11e). Panichelli se chargeait de la sentence et transformait d’un tir du droit, prenant Dupé à contre-pied pour ouvrir le score (13e, 0-1). Touchés mais pas abattus, les Niçois réagissaient rapidement, se procurant plusieurs situations chaudes, notamment sur corner où Gouveia voyait sa reprise détournée par Penders sous les protestations du public (16e).

La recrue Wahi cartonne déjà

Nice montait ensuite en puissance et proposait de belles séquences collectives, à l’image d’un superbe mouvement initié par Clauss, conclu par une reprise acrobatique de Gouveia prolongée par Diop, qui venait s’écraser sur le poteau (24e). Strasbourg restait toutefois dangereux grâce à la vitesse de Moreira et à la justesse technique de Ouattara, maintenant une pression constante sur la défense azuréenne. Malgré deux ou trois grosses occasions niçoises et un état d’esprit nettement plus conquérant, les Aiglons rentraient aux vestiaires avec un but de retard, Strasbourg virant en tête grâce à son efficacité et à la solidité de son organisation (45e+2). Dès le début de la seconde période, Nice repartait à l’attaque avec des intentions encore plus affirmées.

Cette domination finissait par être récompensée lorsque Wahi, parfaitement servi dans la profondeur sur le côté gauche, fixait Høgsberg, le crochetait puis armer une frappe du droit qui allait se loger dans le petit filet opposé, remettant logiquement les deux équipes à égalité (54e, 1-1). Portés par ce but, les Niçois continuaient de pousser, et Sanson passait tout près de donner l’avantage aux siens, mais Penders se montrait décisif à deux reprises, d’abord face à Sanson puis devant Wahi à bout portant (58e). Strasbourg resserrait les lignes dans le dernier quart d’heure et parvenait à contenir les assauts niçois jusqu’au coup de sifflet final. Ce match nul 1-1 permettait au RC Strasbourg de rester solidement accroché à la première moitié du classement, tandis que l’OGC Nice repartait avec un point encourageant et des bases prometteuses pour la suite sous l’ère Claude Puel.