Ligue 1
Strasbourg : la réaction à chaud de Guéla Doué après la victoire à Nantes
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@Maxppp
Sur le fil et porté par son attaquant, Strasbourg est venu à bout de Nantes, ce dimanche soir, lors de la 27e journée de Ligue 1. Après la rencontre, Guéla Doué était logiquement soulagé. «On s’est pris un but très vite, c’était assez fou, on est restés concentrés, les entrants nous ont aidé à gagner ce match».
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Et d’ajouter : «on a besoin de tout le monde, on enchaîne les matches, on va se reposer un peu avec la trêve. On va maintenant essayer de donner le maximum à chaque match avant ce sprint final, on ne lâche rien». 8e de Ligue 1 et toujours en course sur la scène européenne, le RCSA n’a pas dit son dernier mot.
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