Ligue 1 : climatisé par Panichelli, Nantes chute contre Strasbourg pour la première de Vahid Halilhodzic

En fermeture de la 27e journée de Ligue 1, Strasbourg se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes. 8es au coup d’envoi, les Alsaciens se devaient de l’emporter pour conserver un espoir dans la course à l’Europe. De son côté, Vahid Halilodzic, appelé pour sauver le club, fêtait sa grande première sur le banc des Canaris. Pour ce rendez-vous, le coach nantais optait pour un 4-3-3 avec Tabibou à droite, Abline à gauche et Ganago en pointe de ce trio offensif. En face, le RCSA se présentait en 4-2-3-1 avec Fofana sur le front de l’attaque.

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Animé, le FCN ne tardait pas à se ruer à l’attaque et était logiquement récompensé. Servi par Abline, Tabibou enchaînait d’une frappe du gauche et trompait Penders sur sa droite (1-0, 6e). Idéalement lancé, Nantes poursuivait son entreprise et poussait Strasbourg dans ses retranchements. Oui mais voilà, malgré plusieurs occasions franches (18e, 34e, 43e), les Nantais ne parvenaient pas à faire le break et le payaient juste avant la pause. Pas attaqué, Maximillian Oyedele progressait et armait un sublime extérieur du pied droit, qui terminait sa course dans le petit filet opposé (1-1, 45+2e).

Panichelli, le facteur X

Relancé, le RCSA allait pourtant encore subir les foudres nantaises. Métamorphosé et bien plus entreprenant dans le jeu, le club nantais reprenait l’avantage au retour des vestiaires. Lancé par Awaziem, Abline résistait au retour de Hogsberg avant de tromper le portier alsacien (2-1, 53e). Dans la dernière demi-heure, Nantes tenait bon et remerciait Lopes, auteur de plusieurs interventions décisives mais le RCSA allait finalement revenir. Entré à la pause, Panichelli égalisait (2-2, 78e) et relançait totalement les siens.

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Un but cruel puisque trois minutes plus tôt Ganago avait lui l’occasion de faire le break mais sa frappe était détournée par Penders sur le poteau (75e). En fin de match, ce qui devait arriver arriva… Malgré un nouveau poteau trouvé par Ganago (82e) et un Penders décisif (87e), Strabourg arrachait la victoire grâce à son homme providentiel. Sur une frappe de Nanasi repoussée, Panichelli surgissait pour offir la victoire aux siens (2-3, 90+2e). Score final : 3-2. Avec ce résultat, Nantes reste 17e et s’enfonce dans la crise. Strasbourg reste bloqué au 8e rang mais peut encore rêver d’Europe.