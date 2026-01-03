Menu Rechercher
Nice : Clauss veut retenir du positif

Par Valentin Feuillette
Nice 1-1 Strasbourg

Après le match nul (1-1) contre Strasbourg, Jonathan Clauss veut retenir le positif après la grande première de Claude Puel sur le banc de l’OGC Nice. Le renouveau est entamé du côté de la Côte d’Azur.

«Ce n’est pas une victoire. On avait la rencontre en mains. Maintenant il y a de la jeunesse. Un peu de nervosité. Dans l’intensité, l’envie, la détermination, je pense que oui, ça c’est une victoire. je ne sais pas si c’est une nouvelle dynamique avec le coach. Mais avec ce genre de comportements, on peut bien réagir. C’est comme ça qu’on peut rester en Ligue 1», a déclaré après la rencontre à l’Allianz Riviera ce samedi.

