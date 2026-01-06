Chelsea : les premiers mots de Liam Rosenior

Après sa dernière prise de parole en tant qu’entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior a livré ses premiers mots en tant que coach de Chelsea. Qui sont publiés dans le communiqué officiel publié par le club londonien. Une véritable note d’intention, alors que la plupart des supporters des Blues ne le connait absolument pas.

La suite après cette publicité

« C’est avec une immense gratitude et un profond honneur que je suis nommé entraîneur principal du Chelsea Football Club. Ce club possède un esprit unique et une histoire prestigieuse, jalonnée de nombreux titres. Ma mission est de préserver cette identité et de bâtir une équipe qui incarne ces valeurs à chaque match, afin de continuer à remporter des trophées. La confiance qui m’est accordée pour ce rôle est un immense honneur, et je tiens à remercier toutes les personnes impliquées pour cette opportunité et la confiance qu’elles m’ont témoignée. Je donnerai le meilleur de moi-même pour offrir à ce club le succès qu’il mérite. Je crois profondément au travail d’équipe, à l’unité, à la solidarité et à l’entraide, et ces valeurs seront au cœur de tout ce que nous entreprendrons. Elles seront le fondement de notre réussite. Je suis impatient de travailler avec ce groupe de joueurs et de membres du staff extrêmement talentueux, de tisser des liens solides sur et en dehors du terrain, et de créer un environnement où chacun se sent uni et animé par un même objectif. Il y a une véritable soif de victoire, et je donnerai tout, chaque jour, pour aider cette équipe à rivaliser et à gagner au plus haut niveau, afin que chacun se sente concerné et fier d’appartenir au Chelsea Football Club. Je veux que nos supporters soient fiers de qui nous sommes et de ce que nous représentons à chaque match. Ils sont l’âme de ce club immense, historique et prestigieux. J’ai hâte de vous rencontrer tous. J’ai hâte de commencer. »