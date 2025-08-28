Ligue des Champions : terrible tirage pour le PSG, l’OM et l’AS Monaco

C’est déjà reparti pour la Ligue des Champions. Trois mois après le premier titre de son histoire dans cette compétition, le PSG doit déjà remettre son titre en jeu. C’est aujourd’hui que l’UEFA procédait au tirage au sort de la phase de championnat où le champion d’Europe a de nouveau été gâté, comme il y a un an pour la première de cette nouvelle formule. Les mains de Kaka et de Zlatan Ibrahimovic, ont été relativement lourdes.

La suite après cette publicité

Le PSG recevra le Bayern Munich mais également l’Atalanta, vainqueur de la Ligue Europa il y a un an, Tottenham, qu’il vient de battre en finale de la Supercoupe d’Europe aux tirs au but puis Newcastle, un adversaire déjà affronté il y a deux ans. Il faudra également se rendre à Barcelone, à Leverkusen pour jouer le Bayer, à Lisbonne contre le Sporting CP et à l’Athletic, une pelouse toujours très difficile.

La suite après cette publicité

Du très lourd pour le PSG, l’OM et Monaco

Les autres clubs français ne sont pas en reste. Tombé dans le chapeau 3 dans ce tirage au sort et pour son retour en C1 après deux ans d’absence, l’OM recevra Liverpool au Vélodrome, l’Atalanta (comme le PSG), mais aussi l’Ajax et Newcastle. Il y aura surtout un déplacement prestigieux du côté du Santiago-Bernabéu contre le Real Madrid. Il faudra également se déplacer du côté du Club Bruges, du Sporting CP et encore en Belgique pour défier cette fois l’Union Saint-Gilloise.

Enfin, Monaco aura fort à faire, lui aussi. Il faut dire que sa présence dans le chapeau 4 ne l’a pas aidé. Comme l’OM, l’ASM défiera le Real à Madrid et Bruges en Belgique. Il y aura deux autres déplacements lointains du côté de Bodo/Glimt dans le cercle polaire et à Chypre contre Pafos. Louis II aura le bonheur d’accueillir Manchester City et la Juventus Turin pour des classiques européens. Tottenham se déplacera aussi en principauté, tout comme Galatasaray.

La suite après cette publicité

Le tirage intégral :

Équipes du chapeau 1 :

Bayern Munich (Allemagne) : Chelsea (Angleterre), Paris Saint-Germain (France), FC Bruges (Belgique), Arsenal (Angleterre), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Union Saint-Gilloise (Belgique), Pafos (Chypre)

La suite après cette publicité

Chelsea (Angleterre) : Bayern Munich (Allemagne), FC Barcelone (Espagne), Benfica (Portugal), Atalanta (Italie), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Naples (Italie), Pafos (Chypre), Qarabag (Azerbaïdjan)

Real Madrid (Espagne) : Manchester City (Angleterre), Liverpool (Angleterre), Juventus (Italie), Benfica (Portugal), Marseille (France), Olympiakos (Grèce), AS Monaco (France), Qarabag (Azerbaïdjan)

Inter Milan (Italie) : Liverpool (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), Arsenal (Angleterre), Atlético de Madrid (Espagne), Slavia Prague (Tchéquie), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Kairat Almaty (Kazakhstan), Union Saint-Gilloise (Belgique)

Borussia Dortmund (Allemagne) : Inter Milan (Italie), Manchester City (Angleterre), Villarreal (Espagne), Juventus (Italie), Bodo/Glimt (Norvège), Tottenham (Angleterre), Athletic Club (Espagne), FC Copenhague (Danemark)

Liverpool (Angleterre) : Real Madrid (Espagne), Atlético de Madrid (Espagne), Inter Milan (Italie), Eintracht Francfort (Allemagne), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Marseille (France), Galatasaray (Turquie), Qarabag (Azerbaïdjan)

FC Barcelone (Espagne) : Paris Saint-Germain (France), Chelsea (Angleterre), Eintracht Francfort (Allemagne), FC Bruges (Belgique), Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (Tchéquie), FC Copenhague (Danemark), Newcastle (Angleterre)

Paris Saint-Germain (France) : Bayern Munich (Allemagne), FC Barcelone (Espagne), Bayer Leverkusen (Allemagne), Atalanta (Italie), Tottenham (Angleterre), Sporting CP (Portugal), Newcastle (Angleterre), Athletic Club (Espagne)

Manchester City (Angleterre) : Borussia Dortmund (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Bayer Leverkusen (Allemagne), Villarreal (Espagne), Naples (Italie), Bodo/Glimt (Norvège), Galatasaray (Turquie), AS Monaco (France)

Équipes du chapeau 2 :

Bayer Leverkusen (Allemagne) : Paris Saint-Germain (France), Manchester City (Angleterre), Villarreal (Espagne), Benfica (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Olympiakos (Grèce), Newcastle (Angleterre), FC Copenhague (Danemark)

Arsenal (Angleterre) : Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), FC Bruges (Belgique), Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (Tchéquie), Kairat Almaty (Kazakhstan), Athletic Club (Espagne)

Atalanta (Italie) : Chelsea (Angleterre), Paris Saint-Germain (France), FC Bruges (Belgique), Eintracht Francfort (Allemagne), Slavia Prague (Tchéquie), Marseille (France), Athletic Club (Espagne), Union Saint-Gilloise (Belgique)

Benfica (Portugal) : Real Madrid (Espagne), Chelsea (Angleterre), Bayer Leverkusen (Allemagne), Juventus (Italie), Naples (Italie), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Qarabag (Azerbaïdjan), Newcastle (Angleterre)

FC Bruges (Belgique) : FC Barcelone (Espagne), Bayern Munich (Allemagne), Arsenal (Angleterre), Atalanta (Italie), Olympique de Marseille (France), Sporting CP (Portugal), AS Monaco (France), Kairat Almaty (Kazakhstan)

Eintracht Francfort (Allemagne) : Liverpool (Angleterre), FC Barcelone (Espagne), Atalanta (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), Tottenham (Angleterre), Naples (Italie), Galatasaray (Turquie), Qarabag (Azerbaïdjan)

Juventus (Italie) : Borussia Dortmund (Allemagne), Real Madrid (Espagne), Benfica (Portugal), Villarreal (Espagne), Sporting CP (Portugal), Bodo/Glimt (Norvège), Pafos (Chypre), AS Monaco (France)

Atlético de Madrid (Espagne) : Inter Milan (Italie), Liverpool (Angleterre), Eintracht Francfort (Allemagne), Arsenal (Angleterre), Bodo/Glimt (Norvège), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Union Saint-Gilloise (Belgique), Galatasaray (Turquie)

Villarreal (Espagne) : Manchester City (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), Juventus (Italie), Bayer Leverkusen (Allemagne), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Tottenham (Angleterre), FC Copenhague (Danemark), Pafos (Chypre)

Équipes du chapeau 3 :

Olympique de Marseille (France) : Liverpool (Angleterre), Real Madrid (Espagne), Atalanta (Italie), FC Bruges (Belgique), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Sporting CP (Portugal), Newcastle (Angleterre), Union Saint-Gilloise (Belgique)

Tottenham (Angleterre) : Borussia Dortmuns (Allemagne), Paris Saint-Germain (France), Villarreal (Espagne), Eintracht Francfort (Allemagne), Slavia Prague (Tchéquie), Bodo/Glimt (Norvège), FC Copenhague (Danemark), AS Monaco (France)

Bodo/Glimt (Norvège) : Manchester City (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne), Juventus (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), Tottenham (Angleterre), Slavia Prague (Tchéquie), AS Monaco (France), Galatasaray (Turquie)

Sporting CP (Portugal) : Paris Saint-Germain (France), Bayern Munich (Allemagne), FC Bruges (Belgique), Juventus (Italie), Marseille (France), Naples (Italie), Kairat Almaty (Kazakhstan), Athletic Club (Espagne)

Olympiakos (Grèce) : Real Madrid (Espagne), FC Barcelone (Espagne), Bayer Leverkusen (Allemagne), Arsenal (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Pafos (Chypre), Kairat Almaty (Kazakhstan)

Ajax Amsterdam (Pays-Bas) : Inter Milan (Italie), Chelsea (Angleterre), Benfica (Portugal), Atalanta (Italie), Villarreal (Espagne), Olympiakos (Grèce), Olympique de Marseille (France), Galatasaray (Turquie), Qarabag (Azerbaïdjan)

Slavia Prague (Tchéquie) : FC Barcelone (Espagne), Inter Milan (Italie), Arsenal (Angleterre), Atalanta (Italie), Bodo/Glimt (Norvège), Tottenham (Angleterre), Athletic Club (Espagne), Pafos (Chypre)

PSV Eindhoven (Pays-Bas) : Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Atlético de Madrid (Espagne), Bayer Leverkusen (Allemagne), Naples (Italie), Olympiakos (Grèce), Union Saint-Gilloise (Belgique), Newcastle (Angleterre)

Naples (Italie) : Chelsea (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Eintracht Francfort (Allemagne), Benfica (Portugal), Sporting CP (Portugal), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Qarabag (Azerbaïdjan), FC Copenhague (Danemark)

Équipes du chapeau 4 :

Athletic Club (Espagne) : Paris Saint-Germain (France), Borussia Dortmund (Allemagne), Arsenal (Angleterre), Atalanta (Italie), Sporting CP (Portugal), Slavia Prague (Tchéquie), Qarabag (Azerbaïdjan), Newcastle (Angleterre)

Qarabag (Azerbaïdjan) : Chelsea (Angleterre), Liverpool (Angleterre), Eintracht Francfort (Allemagne), Benfica (Portugal), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Naples (Italie), FC Copenhague (Danemark), Athletic Club (Espagne)

AS Monaco (France) : Manchester City (Angleterre), Real Madrid (Espagne), Juventus (Italie), FC Bruges (Belgique), Tottenham (Angleterre), Bodo/Glimt (Norvège), Galatasaray (Turquie), Pafos (Chypre)

Galatasaray (Turquie) : Liverpool (Angleterre), Manchester City (Angleterre), Atlético de Madrid (Espagne), Eintracht Francfort (Allemagne), Bodo/Glimt (Norvège), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Union Saint-Gilloise (Belgique), AS Monaco (France)

Newcastle (Angleterre) : FC Barcelone (Espagne), Paris Saint-Germain (France), Benfica (Portugal), Bayer Leverkusen (Allemagne), PSV Eindhoven, Olympique de Marseille (France), Athletic Club (Espagne), Union Saint-Gilloise (Belgique)

Union Saint-Gilloise (Belgique) : Inter Milan (Italie), Bayern Munich (Allemagne), Atalanta (Italie), Atlético de Madrid (Espagne), Olympique de Marseille (France), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Newcastle (Angleterre), Galatasaray (Turquie)

Pafos (Chypre) : Bayern Munich (Allemagne), Chelsea (Angleterre), Villarreal (Espagne), Juventus (Italie), Slavia Prague (Tchéquie), Olympiakos (Grèce), AS Monaco (France), Kairat Almaty (Kazakhstan)

FC Copenhague (Danemark) : Borussia Dortmund (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne), Bayer Leverkusen (Allemagne), Villarreal (Espagne), Naples (Italie), Tottenham (Angleterre), Kairat Almaty (Kazakhstan), Qarabag (Azerbaïdjan)

Kairat Almaty (Kazakhstan) : Real Madrid (Espagne), Inter Milan (Italie), FC Bruges (Belgique), Arsenal (Angleterre), Olympiakos (Grèce), Sporting CP (Portugal), Pafos (Chypre), FC Copenhague (Danemark)

Les 36 qualifiés :

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain (France), Real Madrid (Espagne), Manchester City (Angleterre), Bayern Munich (Allemagne), Liverpool (Angleterre), Inter Milan (Italie), Chelsea (Angleterre), Borussia Dortmund (Allemagne) et FC Barcelone (Espagne)

Chapeau 2 : Arsenal (Angleterre), Bayer Leverkusen (Allemagne), Atlético de Madrid (Espagne), Benfica (Portugal), Atalanta (Italie), Villarreal (Espagne), Juventus (Italie), Eintracht Francfort (Allemagne) et FC Bruges (Belgique)

Chapeau 3 : Tottenham (Angleterre), PSV Eindhoven (Pays-Bas), Ajax Amsterdam (Pays-Bas), Naples (Italie), Sporting CP (Portugal), Olympiakos (Grèce), Slavia Prague (Tchéquie), Bodo/Glimt (Norvège) et Olympique de Marseille (France)

Chapeau 4 : FC Copenhague (Danemark), AS Monaco (France), Galatasaray (Turquie), Union Saint-Gilloise (Belgique), Qarabag (Azerbaïdjan), Athletic Club (Espagne), Newcastle (Angleterre), Pafos (Chypre) et Kairat Almaty (Kazakhstan)