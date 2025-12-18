Maroc - Jordanie : les compositions officielles

Ce jeudi, c’est la finale de la Coupe Arabe 2025. En effet, la Jordanie défie le Maroc pour le titre. Les Jordaniens s’articulent dans un 5-4-1 avec Yazeed Abulaila dans les cages derrière Abdallah Nasib, Saed Al Rosan, Husam Abu Al Dahab. Le milieu de terrain est assuré par Nizar Al Rashdan et Amer Jamous tandis qu’Issam Samiry et Mohannad Abu Taha évoluent comme pistons. Devant, Ali Olwan est soutenu par Mohammad Abu Zraiq et Mahmoud Al Mardi.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Marocains s’organisent dans un 4-2-3-1 avec El Mehdi Benabid qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mohamed Boulacsout, Soufiane Bouftini, Marwane Saadane et Hamza El Moussaoui. Mohamed Rabie Hrimat et Anas Bach composent l’entrejeu avec Oussama Tannane un cran plus haut. En pointe, Walid Azaro est épaulé par Karim El Berkaoui et El Amine Zouhzouh.

Les compositions

Jordanie : Abdulaila - Samiry, Nasib, Al Rosan, Al Dahab, Abu Taha - Abu Zraiq, Jamous, Al Rashdan, Al Mardi - Olwan

La suite après cette publicité

Maroc : Benabid - Boulacsout, Bouftini, Saadane, El Moussaoui - Bach, Hrimat - El Berkaoui, Tannane, Zouhzouh - Azaro