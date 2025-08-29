L’Europe en folie après le tirage de la Ligue des Champions, grosse bataille pour Fermin Lopez

L’Europe en extase devant le tirage

Hier a lieu le très attendu tirage au sort de la phase de championnat de La Ligue des Champions ! Comme le veut le nouveau format, il y aura de nombreux chocs en stock, comme le placarde L’Equipe ce vendredi matin. Nos voisins ibériques se présenteront avec 5 représentants, le Real Madrid, le Barça, l’Atlético, Villarreal et l’Atheltic. Et le tirage a offert de diverses fortunes à ces différents clubs. Globalement, ce ne sera pas facile, juge le journal Marca. Certains ont été mieux lotis que d’autres. On pense notamment au FC Barcelone. Le Real Madrid aura quant à lui sur sa route des géants comme le regrette AS. Il faudra réaliser un parcours de champions indique Sport pour décrocher une qualification directe en terminant dans les 8 premiers. Après être passé tout proche de remporter la C1, l’Inter et toute la presse transalpine veut y croire cette année, comme le placarde La Gazzetta dello Sport. Avec Naples, la Juventus et l’Atalanta, ils seront 4 à défendre les couleurs du football italien. Il y aura des jolis chocs à prévoir avec notamment le retour de Kevin de Bruyne du côté de Manchester City, comme le rapporte le Corriere dello Sport.

La suite après cette publicité

Les clubs se bousculent pour Fermin Lopez

Un dossier agite l’Espagne, c’est celui de Fermin Lopez. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec le FC Barcelone, le crack de la Masia pourrait quitter la Catalogne avant la fin du mercato estival. Chelsea aimerait attirer l’Espagnol et une offre de 50M€ a été proposée. Comme expliqué hier, le prix du joueur avait été fixé à 70 mais il aurait été revu à la hausse. Selon Mundo Deportivo, la direction catalane réclame désormais 90M. Un changement qui s’explique par la forte concurrence et notamment l’intérêt de Newcastle qui serait prêt à offrir 100 millions d’euros à en croire El Chiringuito. Des premiers contacts ont déjà eu lieu, mais Newcastle n’est pas seul sur le coup puisque Tottenham est aussi intéressé. Si le Barça pourrait renflouer ses caisses avec la vente de Fermin Lopez, le milieu offensif lui ne souhaiterait pas partir. Affaire à suivre.

Ruben Amorim moqué et sous pression

Dans le Royaume de sa Majesté, Ruben Amorim fait les gros titres. L’humiliation face à une D4 anglaise est peut-être celle de trop pour le coach portugais. Selon le Daily Mirror, une réunion va avoir lieu entre Amorim et sa direction. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il n’a remporté que sept de ses 29 matchs de Premier League depuis sa prise de fonction. Si l’on hésite à limoger Amorim après moins d’un an à la tête de l’équipe, le board de United souhaite une amélioration immédiate des résultats. Le résultat de demain face à Burnley sera important pour Ruben Amorim avant une réflexion durant la trêve internationale. Le Daily Mail se moque en tout cas du coach portugais avec cette fameuse photo où on le voit tenter d’élaborer une tactique pendant que son équipe était menée par Grimsby Town. Le Daily Star apporte toutefois une bonne nouvelle au coach avec le départ imminent d’Alejandro Garnacho. L’Argentin est tout proche de signer à Chelsea contre un chèque de 46M€.