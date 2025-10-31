Menu Rechercher
PSG : Ibrahim Mbaye absent contre Nice

Par Josué Cassé
Ibrahim Mbaye (PSG) @Maxppp
PSG Nice
Selon les informations du Parisien, Ibrahim Mbaye ne sera pas dans le groupe retenu par Luis Enrique pour la réception de Nice ce samedi, à 17 heures, dans le cadre de la 11e journée de championnat.

D’après le quotidien français, le jeune attaquant de 17 ans est convoqué avec l’équipe des moins de 19 ans qui se déplace au Havre un peu plus tôt (14h30). Pour rappel, le technicien parisien devra une nouvelle fois bricoler pour composer son secteur offensif, qui plus est après la gêne ressentie par Ousmane Dembélé.

Pub. le - MAJ le
