PSG : Kimpembe a été très ému par le Ballon d’Or de Dembélé

Presnel Kimpembe a tenu à saluer le sacre d’Ousmane Dembélé, récemment élu Ballon d’Or. À notre micro, le défenseur de Qatar SC s’est montré particulièrement ému et fier pour son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, qu’il a pu voir récemment à Doha. « Je l’ai eu téléphone. Il est venu aussi ici à Doha (pour sa rééducation, ndlr). J’étais très content pour lui. Franchement, c’était une fierté. Il le méritait. Et voilà, le fait de voir un joueur du Paris Saint-Germain et en plus français qui gagne le ballon d’or, c’est tout à son honneur et je pense que tout le monde était sincèrement heureux pour lui. »

Kimpembe souligne également l’émotion sincère du champion du monde lors de la cérémonie : « Ça s’est vu d’ailleurs sur les vidéos avec les messages qu’il a pu recevoir sur les réseaux sociaux etc. Et vraiment, même lui quand le voit parler, c’est quelqu’un qui ne montre pas trop ses émotions non plus. Donc le fait de le voir pleurer aussi sur scène, ça montre toute l’énergie et toute la capacité qu’il a eu à pouvoir donner pour pouvoir gagner ce ballon. » L’interview complète de Presnel Kimpembe, réalisée à Doha, sera à retrouver demain dimanche à 12h00 sur Foot Mercato.