Nice : Franck Haise lâche ses vérités sur le psychodrame Jonathan Clauss

L’ambiance n’est pas au beau fixe entre Jonathan Clauss et Nice. Frustré de son départ avorté à Leverkusen cet été, l’international tricolore est soupçonné de s’inventer des douleurs au niveau du genou, ce qu’il nie en bloc. Il n’a pas été convoqué par Franck Haise pour défier le PSG ce samedi, et la relation entre les deux hommes se serait d’ailleurs refroidie. Présent sur BeIN Sports avant le coup d’envoi du match, l’ex-coach de Lens a dit ses vérités.

« Les dirigeants discutent avec son agent pour que tout le monde puisse s’y retrouver, explique Haise. Mais ce n’est pas parce que vous discutez que ça fonctionne. Au-delà de ça, je veux que quand Jo sera avec nous de nouveau, il le soit avec l’esprit libéré, parce qu’on sait qu’un joueur avec l’esprit pas libéré n’est pas performant, et qu’il risque aussi la blessure. Donc pour moi ce n’était pas le moment (de le convoquer), c’était trop court de le relancer avec tout ce qu’il s’est passé. Je sais qu’on va le retrouver, mais je pense qu’il fallait un peu de temps. S’il a envie de revenir ? Je le connais bien, il va revenir, je n’ai pas discuté avec lui, il y a des moments où il faut laisser les choses retomber, laisser la semaine se finir, et puis il y a une semaine complète la semaine prochaine, on aura le temps de rediscuter ça. »