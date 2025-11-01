Genoa : Mario Balotelli allume Patrick Vieira après son départ

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et visiblement, la relation entre Mario Balotelli et Patrick Vieira ne s’est pas du tout arrangée. Déjà en froid lors de leur passage à Nice, le coach français et le buteur italien se sont retrouvés du côté du Genoa. Très peu utilisé par son entraîneur, Balotelli a quitté le club cet été. Et ce samedi, il n’a pas manqué de réagir rapidement au limogeage de Vieira par le Genoa. Le buteur de 35 ans a eu des mots forts en story Instagram.

« Le karma est une pu… Dieu voit tout et s’occupe du reste. Désormais, le Genoa peut enfin se concentrer sur des personnes qui aiment vraiment le club, les supporters et le blason, et qui croient profondément que le Genoa mérite d’être au sommet. Le grand travail accompli personnellement par Gilardino et Zangrillo n’a pas été perdu : il a simplement été exploité de manière égoïste et maladroite par ceux qui sont arrivés après, profitant de ce qu’ils avaient construit avec effort, respect et passion. Ils ont profité de l’immense travail de Gilardino et Zangrillo, de leur engagement et de leur dévouement envers ces couleurs, sans en comprendre réellement la valeur. Maintenant, la tête au Genoa et aux Genoani ! Forza Genoa ! Forza les gars ! J’ai cru en vous, et j’y crois encore. »