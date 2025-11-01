Ligue 2 : Dunkerque surprend Reims, Grenoble s’impose à Amiens

La 13e journée de Ligue 2 se poursuivait ce samedi avec deux rencontres programmées à 14h. En déplacement à Amiens, Grenoble avait l’intention de s’imposer pour s’éloigner de la zone rouge. En première période, le GF38 a assommé les locaux avec deux buts inscrits par Mattheo Xantippe (0-1, 17e) et Nesta Elphege (0-2, 33e). Revigorés en début de second acte, les Amiénois n’ont pas tardé à réagir et à revenir dans la rencontre avec deux buts inscrits coup sur coup par Siaka Bakayoko (1-2, 59e) et Rayan Lutin (2-2, 62e). Finalement, le goleador grenoblois Yadaly Diaby, entré en cours de jeu, a permis aux Isérois de se sortir du piège de la Licorne et repartir avec la victoire d’Amiens (2-3, 79e).

Dans l’autre rencontre du début d’après-midi, l’USL Dunkerque se déplaçait à Reims. Capable du meilleur comme du pire cette saison dans l’antichambre de l’élite, Reims a sombré cet après-midi. Dominateurs, les Nordistes ont concédé l’ouverture du score sur un contre son camp du jeune gardien Mathys Niflore sur une frappe d’Akieme. Supérieur, Dunkerque a réagi avant la pause grâce à Marco Essimi (1-1, 39e) avant de doubler la mise au retour des vestiaires grâce à Thomas Robinet (1-2, 48e). Avec cette victoire de prestige, l’USLD grimpe à la 7e place et dépasse Reims, huitième.