Chelsea : Wesley Fofana condamné à 300 heures de travaux d’intérêt général

En ce début de saison, Wesley Fofana parvient enfin à enchaîner avec Chelsea. Après trois premières saisons frustrantes à Chelsea pour le défenseur français, le joueur formé à l’ASSE semble épargné par les blessures depuis quelques semaines. Et même s’il n’est pas forcément considéré comme un titulaire aux yeux d’Enzo Maresca, le Français a d’autres problèmes à gérer en parallèle. En effet, depuis son arrivée chez les Blues, Fofana fait également parler de lui pour ses problèmes d’excès de vitesse.

Alors qu’il purge actuellement une peine d’interdiction de conduire de deux ans, le joueur de 24 ans a été condamné à 300 heures de travaux d’intérêt général après 8 infractions pour excès de vitesse, comme le rapporte The Telegraph. Récemment, une vidéo de l’international français (1 sélection) en train de rouler à grande vitesse sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute en Angleterre est parue et constitue alors une neuvième infraction grave au code de la route.