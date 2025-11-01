Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Real Madrid : Xabi Alonso fait jouer Endrick pour la première fois de la saison

Par Jordan Pardon
1 min.
Endrick @Maxppp
Real Madrid 4-0 Valence

Un faisceau lumineux est réapparu pour Endrick. Hors des plans de Xabi Alonso depuis le début de saison, l’attaquant de 19 ans a joué ses premières minutes ce samedi soir en entrant en lieu et place de Kylian Mbappé face à Valence. Il aura donc fallu attendre 14 matchs pour que le Brésilien foule une pelouse cette saison.

La suite après cette publicité

S’il n’est entré en jeu qu’à la 79e minute, l’international brésilien s’est mis en évidence sur plusieurs situations, et notamment en provoquant un coup-franc aux abords de la surface adverse. À noter que son entrée intervient à l’heure où les rumeurs de départ se font de plus en plus insistantes. Pour rappel, Endrick pourrait débarquer à l’OL cet hiver sous la forme d’un prêt afin de se relancer, et d’obtenir sa place à la Coupe du Monde.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Endrick

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Endrick Endrick
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier