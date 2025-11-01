Real Madrid : Xabi Alonso fait jouer Endrick pour la première fois de la saison

Un faisceau lumineux est réapparu pour Endrick. Hors des plans de Xabi Alonso depuis le début de saison, l’attaquant de 19 ans a joué ses premières minutes ce samedi soir en entrant en lieu et place de Kylian Mbappé face à Valence. Il aura donc fallu attendre 14 matchs pour que le Brésilien foule une pelouse cette saison.

S’il n’est entré en jeu qu’à la 79e minute, l’international brésilien s’est mis en évidence sur plusieurs situations, et notamment en provoquant un coup-franc aux abords de la surface adverse. À noter que son entrée intervient à l’heure où les rumeurs de départ se font de plus en plus insistantes. Pour rappel, Endrick pourrait débarquer à l’OL cet hiver sous la forme d’un prêt afin de se relancer, et d’obtenir sa place à la Coupe du Monde.