PL : Chelsea s’offre Tottenham et intègre le top 4

Rebondir après le revers contre Sunderland : telle était la mission de Chelsea, en déplacement à Tottenham, pour le compte de la 10e journée de Premier League. Les Spurs, eux, souhaitaient vite se relever après leur élimination en League Cup en milieu de semaine à Newcastle (2-0). Thomas Frank alignait un 4-2-3-1, avec Randal Kolo Muani en pointe. Xavi Simons a lui débuté sur le banc, avant de faire son entrée après sept minutes de jeu, suite à la blessure de Lucas Bergvall. Toujours privés de Cole Palmer, les Blues eux, se sont aussi présentés dans un habituel 4-2-3-1 avec un duo Reece James-Moises Caicedo dans l’entrejeu et un Enzo Fernández plus avancé, derrière João Pedro.

Ce derby londonien a été globalement dominé par Chelsea (15 tirs à 3, 9 tentatives cadrées à 1), qui a pris l’avantage à un quart d’heure de la mi-temps, grâce à un but de João Pedro (34e) sur un service de Caicedo. En seconde période, les hommes d’Enzo Maresca auraient pu corser l’addition, mais les Blues sont tombés sur un très bon Guglielmo Vicario. Chelsea est donc reparti du Tottenham Hotspur Stadium avec les trois points de la victoire, pour la troisième saison consécutive, et intègre le top 4, avec le même nombre de points que son adversaire du soir, troisième.