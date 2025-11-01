Menu Rechercher
Commenter 4
Premier League

PL : Chelsea s’offre Tottenham et intègre le top 4

Par Kevin Massampu
1 min.
caicedo @Maxppp
Tottenham 0-1 Chelsea

Rebondir après le revers contre Sunderland : telle était la mission de Chelsea, en déplacement à Tottenham, pour le compte de la 10e journée de Premier League. Les Spurs, eux, souhaitaient vite se relever après leur élimination en League Cup en milieu de semaine à Newcastle (2-0). Thomas Frank alignait un 4-2-3-1, avec Randal Kolo Muani en pointe. Xavi Simons a lui débuté sur le banc, avant de faire son entrée après sept minutes de jeu, suite à la blessure de Lucas Bergvall. Toujours privés de Cole Palmer, les Blues eux, se sont aussi présentés dans un habituel 4-2-3-1 avec un duo Reece James-Moises Caicedo dans l’entrejeu et un Enzo Fernández plus avancé, derrière João Pedro.

La suite après cette publicité
Tottenham 0 Chelsea 1 34' João Pedro terminé Logo Canal + Foot

Ce derby londonien a été globalement dominé par Chelsea (15 tirs à 3, 9 tentatives cadrées à 1), qui a pris l’avantage à un quart d’heure de la mi-temps, grâce à un but de João Pedro (34e) sur un service de Caicedo. En seconde période, les hommes d’Enzo Maresca auraient pu corser l’addition, mais les Blues sont tombés sur un très bon Guglielmo Vicario. Chelsea est donc reparti du Tottenham Hotspur Stadium avec les trois points de la victoire, pour la troisième saison consécutive, et intègre le top 4, avec le même nombre de points que son adversaire du soir, troisième.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Tottenham
Chelsea

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Tottenham Logo Tottenham
Chelsea Logo Chelsea FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier