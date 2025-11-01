Menu Rechercher
Ligue 2

Ligue 2 : le Red Star passe deuxième en battant l’ASSE

Par Jordan Pardon
1 min.
Le logo du Red Star. @Maxppp
Red Star 2-1 ASSE

Le Red Star poursuit son début de saison sans complexe. Pas forcément attendus pour jouer les premiers rôles au départ, les joueurs de Grégory Poirier sont ce soir deuxièmes de Ligue 2, et on ne peut pas vraiment dire qu’ils ont volé leur place. Trois jours après la claque reçue à Dunkerque (3-0), ils se sont remis la tête à l’endroit en s’imposant face à l’ASSE (2-0).

Classement général Ligue 2 BKT

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Troyes Troyes 27 12 +13 8 3 1 23 10
2 Logo Red Star Red Star 26 13 +6 8 2 3 19 13
3 Logo ASSE ASSE 23 13 +9 7 2 4 28 19
4 Logo Montpellier Montpellier 21 13 +4 6 3 4 16 12
5 Logo Pau Pau 21 12 -1 6 3 3 17 18
6 Logo Le Mans Le Mans 20 13 +2 5 5 3 17 15
7 Logo Dunkerque Dunkerque 19 13 +8 5 4 4 24 16
8 Logo Reims Reims 19 13 +4 5 4 4 23 19
9 Logo Guingamp Guingamp 19 13 -2 5 4 4 20 22
10 Logo Annecy Annecy 16 13 +1 4 4 5 16 15
11 Logo Rodez Rodez 16 13 -5 4 4 5 13 18
12 Logo Amiens Amiens 15 13 -3 4 3 6 17 20
13 Logo Nancy Nancy 15 13 -4 4 3 6 13 17
14 Logo Grenoble Grenoble 14 13 -2 3 5 5 14 16
15 Logo Clermont Clermont 14 13 -5 3 5 5 11 16
16 Logo Boulogne Boulogne 11 13 -9 3 2 8 12 21
17 Logo Laval Laval 9 12 -7 1 6 5 8 15
18 Logo Bastia Bastia 7 12 -9 1 4 7 5 14
Les Franciliens ont trouvé leur salut en la personne de Damien Durand, auteur d’un doublé dans les 30 premières minutes. L’ancien animateur scolaire était d’abord trouvé par Khaoui dès la première minute de jeu et profitait d’une intervention ratée des Stéphanois, puis il s’offrait un second but sur une passe de Dembo Sylla (31e). Khaoui était mis en échec sur penalty par Larsonneur, tandis que Davitashvili réduisait l’écart d’une frappe rasante sur coup-franc, juste en dessous du mur (72e). C’était la seule fois du match où Poussin s’inclinait. Au classement, les deux équipes font un chassé-croisé : le Red Star talonne le leader troyen, l’ASSE est 3e.

Pub. le - MAJ le
