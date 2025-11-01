Ligue 2 : le Red Star passe deuxième en battant l’ASSE

Le Red Star poursuit son début de saison sans complexe. Pas forcément attendus pour jouer les premiers rôles au départ, les joueurs de Grégory Poirier sont ce soir deuxièmes de Ligue 2, et on ne peut pas vraiment dire qu’ils ont volé leur place. Trois jours après la claque reçue à Dunkerque (3-0), ils se sont remis la tête à l’endroit en s’imposant face à l’ASSE (2-0).

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Troyes 27 12 +13 8 3 1 23 10 2 Red Star 26 13 +6 8 2 3 19 13 3 ASSE 23 13 +9 7 2 4 28 19 4 Montpellier 21 13 +4 6 3 4 16 12 5 Pau 21 12 -1 6 3 3 17 18 6 Le Mans 20 13 +2 5 5 3 17 15 7 Dunkerque 19 13 +8 5 4 4 24 16 8 Reims 19 13 +4 5 4 4 23 19 9 Guingamp 19 13 -2 5 4 4 20 22 10 Annecy 16 13 +1 4 4 5 16 15 11 Rodez 16 13 -5 4 4 5 13 18 12 Amiens 15 13 -3 4 3 6 17 20 13 Nancy 15 13 -4 4 3 6 13 17 14 Grenoble 14 13 -2 3 5 5 14 16 15 Clermont 14 13 -5 3 5 5 11 16 16 Boulogne 11 13 -9 3 2 8 12 21 17 Laval 9 12 -7 1 6 5 8 15 18 Bastia 7 12 -9 1 4 7 5 14 Voir le classement complet

Les Franciliens ont trouvé leur salut en la personne de Damien Durand, auteur d’un doublé dans les 30 premières minutes. L’ancien animateur scolaire était d’abord trouvé par Khaoui dès la première minute de jeu et profitait d’une intervention ratée des Stéphanois, puis il s’offrait un second but sur une passe de Dembo Sylla (31e). Khaoui était mis en échec sur penalty par Larsonneur, tandis que Davitashvili réduisait l’écart d’une frappe rasante sur coup-franc, juste en dessous du mur (72e). C’était la seule fois du match où Poussin s’inclinait. Au classement, les deux équipes font un chassé-croisé : le Red Star talonne le leader troyen, l’ASSE est 3e.