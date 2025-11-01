Ligue 2 : le Red Star passe deuxième en battant l’ASSE
Le Red Star poursuit son début de saison sans complexe. Pas forcément attendus pour jouer les premiers rôles au départ, les joueurs de Grégory Poirier sont ce soir deuxièmes de Ligue 2, et on ne peut pas vraiment dire qu’ils ont volé leur place. Trois jours après la claque reçue à Dunkerque (3-0), ils se sont remis la tête à l’endroit en s’imposant face à l’ASSE (2-0).
Classement général Ligue 2 BKT
|#
|Équipe
|Pts
|J
|DIF
|G
|N
|D
|BP
|BC
|1
|Troyes
|27
|12
|+13
|8
|3
|1
|23
|10
|2
|Red Star
|26
|13
|+6
|8
|2
|3
|19
|13
|3
|ASSE
|23
|13
|+9
|7
|2
|4
|28
|19
|4
|Montpellier
|21
|13
|+4
|6
|3
|4
|16
|12
|5
|Pau
|21
|12
|-1
|6
|3
|3
|17
|18
|6
|Le Mans
|20
|13
|+2
|5
|5
|3
|17
|15
|7
|Dunkerque
|19
|13
|+8
|5
|4
|4
|24
|16
|8
|Reims
|19
|13
|+4
|5
|4
|4
|23
|19
|9
|Guingamp
|19
|13
|-2
|5
|4
|4
|20
|22
|10
|Annecy
|16
|13
|+1
|4
|4
|5
|16
|15
|11
|Rodez
|16
|13
|-5
|4
|4
|5
|13
|18
|12
|Amiens
|15
|13
|-3
|4
|3
|6
|17
|20
|13
|Nancy
|15
|13
|-4
|4
|3
|6
|13
|17
|14
|Grenoble
|14
|13
|-2
|3
|5
|5
|14
|16
|15
|Clermont
|14
|13
|-5
|3
|5
|5
|11
|16
|16
|Boulogne
|11
|13
|-9
|3
|2
|8
|12
|21
|17
|Laval
|9
|12
|-7
|1
|6
|5
|8
|15
|18
|Bastia
|7
|12
|-9
|1
|4
|7
|5
|14
Les Franciliens ont trouvé leur salut en la personne de Damien Durand, auteur d’un doublé dans les 30 premières minutes. L’ancien animateur scolaire était d’abord trouvé par Khaoui dès la première minute de jeu et profitait d’une intervention ratée des Stéphanois, puis il s’offrait un second but sur une passe de Dembo Sylla (31e). Khaoui était mis en échec sur penalty par Larsonneur, tandis que Davitashvili réduisait l’écart d’une frappe rasante sur coup-franc, juste en dessous du mur (72e). C’était la seule fois du match où Poussin s’inclinait. Au classement, les deux équipes font un chassé-croisé : le Red Star talonne le leader troyen, l’ASSE est 3e.
