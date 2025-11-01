Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

PSG : la petite pique ironique de Gonçalo Ramos à Luis Enrique

Par Josué Cassé
1 min.
Gonçalo Ramos @Maxppp
PSG 1-0 Nice

Présent en zone mixte après la victoire arrachée par le PSG face à l’OGC Nice (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos, qui fêtait sa 100e sous le maillot parisien, savourait logiquement son but libérateur.

La suite après cette publicité

Interrogé sur son efficacité en sortie de banc - en comparaison à son rendement lorsqu’il débute les matches - le Portugais en a profité pour envoyer un message à son entraîneur, Luis Enrique. Le tout, non sans humour. « Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus que de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant », a expliqué tout sourire l’ex-buteur de Benfica.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG
Gonçalo Ramos

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
Gonçalo Ramos Gonçalo Ramos
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier