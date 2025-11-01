PSG : la petite pique ironique de Gonçalo Ramos à Luis Enrique

Présent en zone mixte après la victoire arrachée par le PSG face à l’OGC Nice (1-0) lors de la 11e journée de Ligue 1, Gonçalo Ramos, qui fêtait sa 100e sous le maillot parisien, savourait logiquement son but libérateur.

Interrogé sur son efficacité en sortie de banc - en comparaison à son rendement lorsqu’il débute les matches - le Portugais en a profité pour envoyer un message à son entraîneur, Luis Enrique. Le tout, non sans humour. « Je n’ai pas attendu le but pour avoir de la confiance. Je marque plus que de fois quand je rentre, peut-être parce que je suis plus souvent remplaçant », a expliqué tout sourire l’ex-buteur de Benfica.