PSG : l’énorme tacle de Gonçalo Ramos sur les équipes de Ligue 1 !

Héros des Parisiens pour sa centième sous le maillot du PSG, Gonçalo Ramos s’est présenté en zone mixte après la victoire (1-0) des siens face à l’OGC Nice. Questionné sur le double visage du club de la capitale - impressionnant sur la scène européenne, mais poussif en Ligue 1 - l’attaquant portugais a tenté de l’expliquer. Avec des mots forts…

«C’est très difficile de jouer avec ces équipes, on a dû travailler plus, mais c’est important de gagner», a tout d’abord avoué l’intéressé avant d’ajouter : «en Ligue 1, ils défendent beaucoup, ils ont onze gardiens alors qu’en Ligue des Champions ils nous regardent dans les yeux». Une tendance qui devrait se confirmer, dès mardi soir, lors du choc face au Bayern Munich.