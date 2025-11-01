Menu Rechercher
Commenter 2
Premier League

Aston Villa : la grosse bourde d’Emiliano Martínez face à Liverpool

Par Allan Brevi
1 min.
Emiliano Martinez @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Liverpool 2-0 Aston Villa Voir sur CANAL+ FOOT

La saison d’Emiliano Martínez continue d’être compliquée, encore plus ce soir après sa terrible erreur. En effet, lors de la 10e journée de Premier League, le gardien d’Aston Villa a commis une énorme bourde : il a relancé le ballon directement dans les pieds de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien n’a pas laissé passer l’occasion et a ouvert le score pour Liverpool dans la foulée, punissant sévèrement la bévue du portier argentin (1-0, 46e).

La suite après cette publicité
CANAL+ Foot
LA BOULETTE DE MARTINEZ ET SALAH EN PROFITE 🥶

Le gardien de Villa se manque complètement et l'Egyptien finit, du pied droit s'il vous plaît 💫

#LIVAVL | #PremierLeague
Voir sur X

Par ailleurs, ce but permet à Salah d’inscrire son 250e avec Liverpool et de confirmer son impact majeur dans le championnat anglais malgré un mauvais début de saison. Aston Villa, déjà sous pression, devra réagir rapidement pour ne pas sombrer face à un Liverpool en quête de confiance.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Premier League
Aston Villa
Liverpool
Mohamed Salah
Emiliano Martínez

En savoir plus sur

Premier League Premier League
Aston Villa Logo Aston Villa
Liverpool Logo Liverpool FC
Mohamed Salah Mohamed Salah
Emiliano Martínez Emiliano Martínez
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier