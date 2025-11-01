Aston Villa : la grosse bourde d’Emiliano Martínez face à Liverpool

La saison d’Emiliano Martínez continue d’être compliquée, encore plus ce soir après sa terrible erreur. En effet, lors de la 10e journée de Premier League, le gardien d’Aston Villa a commis une énorme bourde : il a relancé le ballon directement dans les pieds de Mohamed Salah. L’attaquant égyptien n’a pas laissé passer l’occasion et a ouvert le score pour Liverpool dans la foulée, punissant sévèrement la bévue du portier argentin (1-0, 46e).

La suite après cette publicité

Par ailleurs, ce but permet à Salah d’inscrire son 250e avec Liverpool et de confirmer son impact majeur dans le championnat anglais malgré un mauvais début de saison. Aston Villa, déjà sous pression, devra réagir rapidement pour ne pas sombrer face à un Liverpool en quête de confiance.