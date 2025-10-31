Menu Rechercher
PSG : petite alerte pour Ousmane Dembélé

Par Jordan Pardon
1 min.
Ousmane Dembélé buteur @Maxppp
PSG Nice
Luis Enrique va encore devoir bricoler pour son trio d’attaque samedi à Nice, dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1. Face à Lorient avant-hier (1-1), le technicien espagnol avait aligné Désiré Doué, Ibrahim Mbaye et Ousmane Dembélé.

Le premier est sorti sur blessure et pourrait ne plus rejouer jusqu’à la fin de l’année 2025, tandis que le dernier n’est pas dans la meilleure forme physique de sa carrière. Selon RMC, le Ballon d’Or a ressenti une gêne face à Lorient. Des mauvaises sensations qui pourraient pousser Luis Enrique à le laisser sur le banc au coup d’envoi, par précaution.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
Ligue 1
PSG
Nice
Ousmane Dembélé

