PSG : Luis Enrique veut mettre fin à l’anomalie face à Nice

PSG Nice
Premier du classement de Ligue 1, le Paris Saint-Germain reçoit Nice demain pour le compte de la 11e journée de championnat. Une rencontre que les hommes de Luis Enrique voudront gagner et pas seulement pour conserver leur statut de leader. Les Aiglons restent en effet sur deux succès consécutifs au Parc des Princes en L1 (3-1 la saison dernière, 3-2 en 2023/2024). Et ça, Luis Enrique va s’en servir pour motiver ses troupes.

« Bien sûr que c’est une motivation, ce n’est pas normal pour nous. On n’est pas habitué à ce genre de résultat à la maison, ce sera clairement une motivation pour demain. Mais ce sera très difficile, ils sont dans un moment positif, ils ont changé leur dynamique. Aucune équipe n’a les statistiques qu’ils ont », a confié l’Espagnol en conférence de presse.

