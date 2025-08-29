Liga : Valence maîtrise Getafe

Valence recevait Getafe à Mestalla, dans un duel de deux formations aux dynamiques contraires. Avant ce deuxième match de la soirée outre-Pyrénées pour le compte de de la troisième journée de Liga, le club che n’avait toujours pas goûté à la victoire dans ce début d’exercice, lui qui avait été tenu en échec par la Real Sociedad (1-1) avant de s’incliner sur le fil à Pampelune contre Osasuna (1-0). Face à lui, l’équipe de la banlieue madrilène avait réussi à faire le plein de points en déplacement, à Vigo face au Celta (2-0) puis à Séville (2-1).

Mais sur la pelouse valencienne, les hommes de Carlos Corberan ont retrouvé de la confiance devant leur public, en débloquant la situation grâce à l’ancien Lyonnais Mouctar Diakhaby, auteur d’une belle tête au second poteau d’un corner venu de la patte gauche de Luis Rioja (1-0, 30e). En début de seconde période, la recrue estivale néerlandaise Arnaut Danjuma n’a compté que sur lui-même pour dévaler le camp adverse et inscrire le but du break en faveur des locaux, son premier but en carrière en Liga sous le maillot noir et blanc (2-0, 54e). En fin de rencontre, Hugo Duro a corsé l’addition (3-0, 90+6e). Score final : 3 buts à 0 en faveur de Valence, qui goûte enfin au succès et monte temporairement à la 9e place. Getafe, défait pour la première fois en 3 journées, chute à la 5e position et pourrait encore chuter selon les autres résultats de cette 3e journée.