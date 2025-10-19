Getafe - Real Madrid : les compos sont tombées !

Après les victoires de l’Atlético et du FC Barcelone ce week-end, face à Osasuna (1-0) et Girona (2-1) respectivement, le Real Madrid se doit de gagner pour récupérer la place de leader aux Catalans. Au programme, un court déplacement chez les voisins de Getafe, dans la banlieue sud de la capitale espagnole, pour ce duel de la 9e journée de championnat ibérique. Une rencontre face à un rival qui réussit aux Merengues, puisque les 7 dernières confrontations entre les deux formations ont été remportées par les Blancos. Et les Azulones arrivent sur une série négative de quatre rencontres sans gagner, en plus d’avoir cette étiquette de "club ami" de l’ogre madrilène.

Pour ce match, Xabi Alonso doit composer avec quelques absences, comme celles de Carvajal et Trent Alexander-Arnold à droite, ou d’Huijsen et Rüdiger dans l’axe de la défense. Kylian Mbappé en revanche lui est bien là, tout comme Franco Mastantuono, pourtant touché pendant la trêve avec la sélection argentine. Vinicius Junior débute sur le banc puisque Rodrygo lui a été préféré. En face, le Real Madrid devra notamment se méfier de la pépite Adrian Liso, titulaire devant aux côtés d’Alex Sancris alors que Luis Milla, un des meilleurs milieux de la saison en Liga, sera aux manettes dans l’entrejeu.

Les compositions :

Real Madrid : Courtois - Valverde, Militao, Alaba, Carreras - Camavinga, Tchouaméni, Bellingham - Mastantuono, Mbappé, Rodrygo

Getafe : Soria - Iglesias, Duarte, Djené - Kiko, Milla, Martin, Arambarri, Rico - Alex, Liso