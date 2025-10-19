Liga : le Rayo Vallecano écrase Levante

Ce dimanche, le Rayo Vallecano se déplaçait sur la pelouse de Levante. Une rencontre qui a tourné à la simple formalité pour les joueurs madrilènes. Ouvrant rapidement le score grâce à De Frutos (0-1, 12e), Vallecano a été sauvé par la VAR pour un but refusé à Alvarez du côté de Levante (19e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, De Frutos s’est offert le doublé pour mettre les siens à l’abri (25e). Au retour des vestiaires, Vallecano, supérieur à son adversaire et au petit trot, a même inscrit un troisième but signé Alvaro Garcia (0-3, 65e). Avec ce succès, le Rayo grimpe à la 10e place. Levante est 14e.