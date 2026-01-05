Le classement des top buteurs européens
2026 démarre avec des buts en pagaille et les meilleurs attaquants se sont encore illustrés pour la reprise des championnats.
Ce lundi, c’est déjà le treizième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Pour ce premier bilan de 2026, on retrouve logiquement Harry Kane en tête. Le buteur anglais reste en trêve hivernale avec son club et reviendra la semaine prochaine à la compétition. Restant sur un but contre Heidenheim (4-0), il affiche 19 buts en 15 matches.
C’est un peu mieux qu’Erling Haaland. Muet contre Chelsea (1-1), l’attaquant norvégien de Manchester City reste sur trois matches sans marquer mais affiche un excellent bilan de 19 buts en 20 matches. C’est mieux que l’attaquant japonais Ayase Ueda qui suit juste derrière. Ce dernier qui a marqué 18 buts en 17 matches, complète le podium. Le buteur du Feyenoord n’a pas encore repris la compétition en 2026 mais reste ainsi en embuscade.
Le championnat portugais à l’honneur
C’est mieux que Kylian Mbappé qui suit au quatrième rang. Le buteur français du Real Madrid était absent hier contre le Real Betis Balompié (5-1). Il avait marqué avant la trêve hivernale contre le Séville FC (2-0) et compte 18 buts en 18 matches. Cinquième, Vangelis Pavlidis suit avec 17 buts en 17 matches. Le buteur grec de Benfica reste d’ailleurs sur un triplé retentissant ce week-end contre Estoril (3-1). Toujours dans le championnat portugais, Luis Suarez arrive sixième. Le buteur colombien du Sporting CP compte 15 buts en 17 matches avec un nouveau pion inscrit vendredi contre Gil Vicente (1-1).
Septième, Igor Thiago compte désormais 14 buts en 20 matches. Le buteur brésilien reste sur un triplé ce dimanche face à Everton (4-2). Il fait mieux qu’Ayoub El Kaabi qui est huitième. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, le buteur de l’Olympiakos reste bloqué à 12 buts en 14 matches. C’est un peu mieux que Samu Aghehowa qui arrive neuvième avec 12 buts en 16 matches. Le buteur espagnol restant sur un but ce dimanche contre Santa Clara (1-0). Enfin, l’Ouzbek Eldor Shomurodov arrive dixième avec 12 buts en 17 matches. L’attaquant d’Istanbul Basaksehir reste sur un pion fin 2025 contre Gaziantep (5-1).
Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Paul Onuachu (Trabzonspor), Ferran Torres (FC Barcelone), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Guus Til (PSV Eindhoven), Chris Bédia (Young Boys Berne), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec 11 buts. Elias Havel (Hartberg), Clayton (Rio Ave), Joaquín Panichelli (Strasbourg), Vedat Muriqi (Majorque), Pablo (Gil Vicente), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lawrence Shankland (Hearts), Jizz Hornkamp (Heracles) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 10 réalisations.
Le classement des tops buteurs européens
- Harry Kane (32 ans/Bayern Munich/Angleterre) - 19 buts en 15 matches (1177 minutes disputées)
- Erling Haaland (25 ans/Manchester City/Norvège) - 19 buts en 20 matches (1737 minutes disputées)
- Ayase Ueda (27 ans/Feyenoord/Japon) - 18 buts en 17 matches (1405 minutes disputées)
- Kylian Mbappé (27 ans/Real Madrid/France) - 18 buts en 18 matches (1578 minutes disputées)
- Vangelis Pavlidis (27 ans/Benfica/Grèce) - 17 buts en 17 matches (1422 minutes disputées)
- Luis Suárez (28 ans/Sporting CP/Colombie) - 15 buts en 17 matches (1426 minutes disputées)
- Igor Thiago (24 ans/Brentford/Brésil) - 14 buts en 20 matches (1675 minutes disputées)
- Ayoub El Kaabi (32 ans/Olympiakos/Maroc) - 12 buts en 14 matches (1148 minutes disputées)
- Samu Aghehowa (21 ans/FC Porto/Espagne) - 12 buts en 16 matches (1129 minutes disputées)
- Eldor Shomurodov (30 ans/Istanbul Basaksehir/Ouzbékistan) - 12 buts en 17 matches (1497 minutes disputées)
