Le classement des top buteurs européens

Ce lundi, c’est déjà le treizième bilan de la saison du classement des top buteurs européens. On retrouve ainsi les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et Turquie. Pour ce premier bilan de 2026, on retrouve logiquement Harry Kane en tête. Le buteur anglais reste en trêve hivernale avec son club et reviendra la semaine prochaine à la compétition. Restant sur un but contre Heidenheim (4-0), il affiche 19 buts en 15 matches.

C’est un peu mieux qu’Erling Haaland. Muet contre Chelsea (1-1), l’attaquant norvégien de Manchester City reste sur trois matches sans marquer mais affiche un excellent bilan de 19 buts en 20 matches. C’est mieux que l’attaquant japonais Ayase Ueda qui suit juste derrière. Ce dernier qui a marqué 18 buts en 17 matches, complète le podium. Le buteur du Feyenoord n’a pas encore repris la compétition en 2026 mais reste ainsi en embuscade.

Le championnat portugais à l’honneur

C’est mieux que Kylian Mbappé qui suit au quatrième rang. Le buteur français du Real Madrid était absent hier contre le Real Betis Balompié (5-1). Il avait marqué avant la trêve hivernale contre le Séville FC (2-0) et compte 18 buts en 18 matches. Cinquième, Vangelis Pavlidis suit avec 17 buts en 17 matches. Le buteur grec de Benfica reste d’ailleurs sur un triplé retentissant ce week-end contre Estoril (3-1). Toujours dans le championnat portugais, Luis Suarez arrive sixième. Le buteur colombien du Sporting CP compte 15 buts en 17 matches avec un nouveau pion inscrit vendredi contre Gil Vicente (1-1).

Septième, Igor Thiago compte désormais 14 buts en 20 matches. Le buteur brésilien reste sur un triplé ce dimanche face à Everton (4-2). Il fait mieux qu’Ayoub El Kaabi qui est huitième. Actuellement à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Maroc, le buteur de l’Olympiakos reste bloqué à 12 buts en 14 matches. C’est un peu mieux que Samu Aghehowa qui arrive neuvième avec 12 buts en 16 matches. Le buteur espagnol restant sur un but ce dimanche contre Santa Clara (1-0). Enfin, l’Ouzbek Eldor Shomurodov arrive dixième avec 12 buts en 17 matches. L’attaquant d’Istanbul Basaksehir reste sur un pion fin 2025 contre Gaziantep (5-1).

Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Paul Onuachu (Trabzonspor), Ferran Torres (FC Barcelone), Aleksey Batrakov (Lokomotiv Moscou), Guus Til (PSV Eindhoven), Chris Bédia (Young Boys Berne), Christian Fassnacht (Young Boys de Berne) échouent aux portes du top 10 avec 11 buts. Elias Havel (Hartberg), Clayton (Rio Ave), Joaquín Panichelli (Strasbourg), Vedat Muriqi (Majorque), Pablo (Gil Vicente), Lautaro Martinez (Inter Milan), Lawrence Shankland (Hearts), Jizz Hornkamp (Heracles) et Brayan Gil (Baltika Kaliningrad) suivent avec 10 réalisations.

Le classement des tops buteurs européens