Habib Beye est en grand danger avec le Stade Rennais

À Rennes, tout avait bien commencé en ce début de saison. Après une victoire inaugurale face à l’Olympique de Marseille, le bateau a déjà commencé à tanguer malgré une victoire polémique, face à l’olympique lyonnais lors de la quatrième journée, les Rennais sont vite retombés dans leurs travers avec quatre matches nuls de rang, face à des équipes plus modestes et un Lens réduit à dix pendant plus de 90 minutes. Actuellement, Rennes pointe à une décevante neuvième place après un calendrier pourtant favorable.

Ce dimanche, le Stade Rennais s’est une nouvelle fois mordu les doigts avec un match nul à domicile face à Auxerre (2-2). Un nouveau contretemps qui pourrait bien sonner le glas de l’aventure bretonne d’Habib Beye. Critiqué suite à des résultats de plus en plus décevants, le tacticien de 48 ans était également fragilisé par des informations qui affirmaient que certaines tensions existaient en interne face à son coaching.

La direction n’a pas apprécié le match de Rennes ce dimanche

Et même si l’ancien entraîneur du Red Star avait affirmé que toutes ces rumeurs étaient infondées, son équipe n’a pas su sortir la tête de l’eau ce dimanche en étant rejoint à la 72e minute à domicile face à une équipe de l’AJA toujours en bas de classement. Une rencontre à laquelle a assisté Guillaume Cerutti, le nouveau président du conseil d’administration de Rennes. Ce soir, selon nos informations, beaucoup de discussions gravitent autour de l’arrivée d’un nouveau coach à Rennes.

Une situation délétère mais qui s’explique par l’incompréhension du nouveau dirigeant et de tout le board devant la prestation en demi-teinte de son équipe. Après la bronca au Roazhon Park et ce 4e point pris sur 12 possibles sur les 4 derniers matches, Habib Beye semble de plus en plus fragilisé et son avenir en Bretagne n’est pas garanti.