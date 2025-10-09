Nouvelles révélations sur le vestiaire du Stade Rennais

Cinq points. C’est la distance qui sépare le Stade Rennais du podium de la Ligue 1 et de l’OM après 7 journées de championnat. Pourtant, si l’on y regarde de plus près et si on rembobine le début de saison du Stade Rennais, le gouffre paraît énorme entre un club breton à l’effectif à faire pâlir la plupart des clubs de Ligue 1 et le top 3 d’un championnat nivelé vers le bas depuis l’entame de la compétition. Il faut dire qu’hormis la victoire au courage à 10 contre 11 des Rouge et Noir pour l’entame de la saison face à l’OM et la victoire controversée 3-2 face à l’OL, les hommes d’Habib Beye n’ont pas rassuré; loin de là. Pire, ils ont déjà joué quatre équipes qui vont lutter toute la saison pour leur maintien et restent sur trois résultats nuls consécutifs et pour le moins décevants face à Nantes, Lens et Le Havre.

Mais au-delà des résultats sportifs, il y a comme une étrange impression qui règne dans le club breton, et plus particulièrement au sein du vestiaire où Habib Beye paraît de plus en plus isolé face à un groupe qui ne comprend pas toujours ses choix et décisions. Le match nul (0-0) concédé face à une équipe du RC Lens réduite à 10 depuis la première minute de jeu et l’expulsion de Jonathan Gradit a laissé des traces chez un joueur en particulier, qui symbolise l’absence de cohérence du projet du coach des Rouge et Noir. On parle ici bien évidemment de Djaoui Cissé, grande révélation rennaise de l’an passé et pour lequel des clubs étaient prêts à mettre 60 M€ sur la table pour le recruter l’été dernier.

La sortie de Djaoui Cissé face à Lens, symbole de l’incompréhension entre Habib Beye et ses joueurs

Djaoui Cissé devait être l’homme de base du dispositif tactique mis en place par Habib Beye avant la rencontre. Mais ce dernier a décidé de le sortir à la 28e minute à la surprise générale au profit de Mousa El Tamari, provoquant l’incompréhension des joueurs présents sur la pelouse mais aussi de tout le vestiaire. Un changement censé apporter plus de présence offensive face à une équipe lensoise réduite à 10, mais qui a provoqué finalement du déséquilibre dans une formation pourtant en supériorité numérique et qui s’est fait littéralement dominer par une équipe lensoise courageuse, bien en place et qui aurait pu l’emporter avec plus de réalisme.

De quoi provoquer une cassure entre l’international espoir et son coach, mais aussi avec d’autres membres du vestiaire rennais. Selon nos informations, Hans Hateboer (une apparition cette saison face à Nantes) n’a que peu goûté les atermoiements tactiques de son entraîneur. Le très expérimenté défenseur international néerlandais, qui a longtemps évolué à l’Atalanta sous les ordres de Gian Piero Gasperini, pense comme plusieurs autres Rennais que les consignes tactiques sont peu claires au mieux, et absentes pour le cas de certaines phases de jeu ou d’adaptation de l’adversaire. Le capitaine rennais Valentin Rongier, arrivé l’été dernier en provenance de l’OM, est, lui aussi, dans le même cas et se pose de nombreuses questions.

Si Habib Beye continue de croire dans le projet du Stade Rennais, nul doute que les dissensions au sein même de son vestiaire ne vont pas l’aider à redresser la pente. Et force est de constater que la dernière rencontre au Havre, face à une équipe de bas de tableau menée 2-0 au bout de 30 minutes, a montré toutes les difficultés rennaises du moment, son incapacité à lancer sa saison et à définir une véritable identité de jeu. La prochaine rencontre au Roazhon Park face à une équipe de l’AJ Auxerre en grande difficulté sportive sonnera sans doute comme l’un des derniers espoirs de redresser le navire du capitaine Beye.