AS Roma : Artem Dovbyk regrette de ne pas avoir tiré le troisième penalty contre le LOSC

Une soirée oubliable pour Artem Dovbyk. Jeudi dernier, l’attaquant ukrainien a vécu un terrible moment de solitude lorsqu’il a vu Berke Özer le mettre en échec à deux reprises sur penalty lors du match AS Roma - LOSC. Le portier turc a finalement repoussé une troisième tentative romaine, cette fois tirée par l’Argentin Matías Soulé. Dans une vidéo publiée par la sélection ukrainienne ce jeudi, Dovbyk est revenu sur cet épisode hors du temps. Il a notamment exprimé son regret… de ne pas avoir retenté sa chance sur la troisième tentative.

«Le lendemain, on a analysé le match dans son ensemble, on a compris qu’on n’avait pas joué à notre vrai niveau. Moi, de mon côté, j’ai réfléchi et analysé mes deux erreurs. Il faut que j’en tire des conclusions, explique-t-il. Mon plus grand et mon seul regret, c’est de ne pas avoir tiré le penalty la troisième fois. Sérieusement, c’est ce que je regrette. Je ne sais pas si j’aurais marqué, je sais juste que j’aurais dû tirer, j’en suis sûr. Mais c’est comme ça, c’est inutile d’en reparler maintenant.»