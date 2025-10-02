Le LOSC célèbre son héros Berke Özer, auteur d’un triple arrêt historique sur penalty !

Surréaliste, du jamais vu, hallucinant. Depuis quelques minutes, les superlatifs ne manquent pas pour évoquer la performance de Berke Özer, le gardien turc du LOSC, qui a réalisé un exploit particulièrement rare. Le portier de 25 ans a enchaîné 3 arrêts sur penalty en fin de rencontre face à l’AS Roma ! Une sorte de mini-séances de tirs au but, conséquence des décisions de l’arbitre. Le penalty a été initialement sifflé pour une main d’Aissa Mandi, et était déjà un crève-coeur pour le LOSC, qui réalisait une superbe partie sur la pelouse romaine.

Artem Dovbyk, le buteur ukrainien peu en réussite, s’élançait, croisait sa frappe et voyait le ballon repoussé par Özer. Mais l’arbitre donnait le penalty à retirer, arguant que le gardien avait quitté trop tôt sa ligne de but. Rebelote, même tireur, même zone choisie, et quasiment même arrêt pour Özer. C’est là que cela a basculé dans l’irréel puisque l’arbitre, pour la même raison, redonnait à tirer une troisième fois le penalty !

Özer a offert la victoire au LOSC

L’AS Roma changeait alors de tireur, envoyant l’Argentin Matias Soulé. Ce dernier changeait de côté mais tombait encore sur Özer ! Trois parades consécutives, un exploit monumental déjà réalisé en 2024 par Paulo Gazzaniga, mais ce n’était pas le « même » penalty (un en première période, un en deuxième qui avait été retiré). Après la rencontre, Nabil Bentaleb racontait l’incroyable séquence. « C’était interminable. On a l’impression qu’ils allaient retirer jusqu’à ce qu’ils marquent ! Berke nous a sorti trois belles parades on en peut que le remercier pour ça ».

Grâce à cette triple parade déjà devenue légendaire, Özer a permis au LOSC d’aller chercher la première victoire d’une équipe française sur la pelouse de l’AS Roma. Voilà les Lillois avec 6 points après 2 journées, et Özer avec des souvenirs pour la vie. Recruté pour 4,5 M€ + 0,5 M€ de bonus en provenance d’Eyüpspor, il avait déjà convaincu les supporters lillois depuis le début de saison, en prenant la difficile succession de Lucas Chevalier. Et son triple exploit est en train de le rendre célèbre à travers l’Europe.