Discipline : la sanction de Bruno Genesio est tombée
Les décisions de la commission de discipline sont tombées. Expulsé après quelques secondes seulement face à Rennes, le Lensois Jonathan Gradit a écopé d’un match de suspension, plus un autre avec sursis.
Le Monégasque Thilo Kehrer a pris un match ferme, tandis que Bruno Genesio a, lui aussi, été sanctionné. Expulsé lors du match LOSC-OM, le coach des Dogues a pris un match ferme.
Le communiqué complet de la commission de discipline du 1er octobre :
EXCLUSIONS
LIGUE 1 MCDONALD’S
Un match de suspension ferme et un match avec sursis
Jonathan GRADIT (RC Lens)
Un match de suspension ferme
Thilo KEHRER (AS Monaco)
6e journée de Ligue 1 McDonald’s : LOSC Lille – Olympique Lyonnais du dimanche 28 septembre 2025
Comportement de M. Bruno GENESIO, entraîneur du LOSC Lille
Un match de suspension ferme de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.
LIGUE 2 BKT
Trois matchs de suspension ferme et un match avec sursis
Maxime BERNAUER (AS Saint-Étienne)
Deux matchs de suspension ferme
Jérémy SEBAS (SC Bastia)
POLICES DES TERRAINS
5e journée de Ligue 1 McDonald’s : RC Lens – LOSC Lille du samedi 20 septembre 2025
Comportement des supporters de l’Olympique de Marseille : usage d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles
Fermeture pour un match ferme et un match avec sursis de la tribune Marek du stade Bollaert-Delelis.
La sanction prend effet immédiatement.
7e journée de Ligue 2 BKT : SC Bastia – Rodez Aveyron Football du mardi 23 septembre 2025
Comportement des supporters du SC Bastia : usage et jets d’engins pyrotechniques, et expressions orales
Fermeture pour un match ferme de la tribune Ouest du stade Armand Cesari.
La sanction prend effet à partir du mardi 07 octobre 2025.
6e journée de Ligue 1 McDonald’s : OGC Nice – Paris FC du dimanche 28 septembre 2025
Comportement des supporters de l’OGC Nice : expressions orales constatées entrainant deux interruptions de la rencontre
Convocation de l’OGC Nice pour la séance du mercredi 8 octobre 2025.
