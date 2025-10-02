Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Olivier Létang élu président du collège de Ligue 1

Par Matthieu Margueritte
Olivier Létang @Maxppp

Ce jeudi, les présidents des clubs de Ligue 1 élisaient… leur président. Deux dirigeants étaient en course : Pierre Ferraci (Paris FC) et Olivier Létang (Lille). Et selon L’Équipe, c’est le patron des Dogues qui a été élu. Une bonne nouvelle pour Vincent Labrune, Ferraci étant un de ses opposants.

La suite après cette publicité

Létang a remporté l’élection avec 10 voix contre 7 pour Ferraci (1 abstention). L’ancien dirigeant du Stade Rennais et du Paris Saint-Germain succède à Jean-Pierre Rivère qui assurait l’intérim suite à la relégation de Reims de Jean-Pierre Caillot (qui était l’ancien président du collège de L1).

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier