Olivier Létang élu président du collège de Ligue 1

Ce jeudi, les présidents des clubs de Ligue 1 élisaient… leur président. Deux dirigeants étaient en course : Pierre Ferraci (Paris FC) et Olivier Létang (Lille). Et selon L’Équipe, c’est le patron des Dogues qui a été élu. Une bonne nouvelle pour Vincent Labrune, Ferraci étant un de ses opposants.

Létang a remporté l’élection avec 10 voix contre 7 pour Ferraci (1 abstention). L’ancien dirigeant du Stade Rennais et du Paris Saint-Germain succède à Jean-Pierre Rivère qui assurait l’intérim suite à la relégation de Reims de Jean-Pierre Caillot (qui était l’ancien président du collège de L1).