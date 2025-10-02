CdM U20 : la France corrigée par les États-Unis

Après sa victoire étriquée sur l’Afrique du Sud (2-1) en match inaugural de cette Coupe du Monde U20, la France défiait cette fois les États-Unis, très large vainqueur de la Nouvelle-Calédonie 9-1. En confiance après cette première sortie, les Américains confirmaient leurs bonnes dispositions en dominant les premières minutes. Les occasions se faisaient tout de même rares. Il fallait attendre la 20e minute pour voir ce coup franc dangereux du team USA. Très imprécis, les Bleuets avaient toutes les peines du monde pour offrir un visage conquérant. La première opportunité venait seulement de la percussion de Lucas Michal pour Kamara puis Benama dont la frappe terminait dans les bras de Beaudry (40e). Un changement sur le terrain et de mentalité s’imposaient à la pause. Bernard Diomède lançait Anthony Bermont, auteur du but de la victoire il y a trois jours, à la place de Djylian N’Guessan et Noham Kamara laissait sa place à Ilane Touré.

Malheureusement pour le sélectionneur, ça ne provoquait aucun effet, positif tout du moins. Car les États-Unis prenaient le dessus au fil des minutes et venaient chauffer les gants de Lisandru Olmeta. Le gardien français réalisait un magnifique arrêt devant Cremaschi, le capitaine adverse (60e), alors que la tête décroisée de Westfield frôlait le cadre (61e). Le fils de Pascal Olmeta jouait à nouveau les pompiers de service face à Wynder (79e) mais il finissait par craquer à son tour, le danger se faisant de plus en plus sentir. Sur un déboulé côté droit de Brennan, Gozo marquait de la tête (1-0, 84e). Dans la foulée, le buteur se muait en passeur décisif pour Raines (2-0, 88e). Les Bleuets explosaient même avec une dernière réalisation signée Zambrano (3-0, 90e+4) et chutent très lourdement. Ils conservent tout de même leur 2e place du groupe, trois points derrière leur adversaire du soir et joueront leur qualification dimanche prochain contre la Nouvelle-Calédonie.