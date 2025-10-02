Menu Rechercher
UEFA Europa League

EL : Corentin Tolisso énumère les bons points de la soirée de l’OL

Par Maxime Barbaud
1 min.
Tolisso avec l'Olympique Lyonnais @Maxppp
Lyon 2-0 Salzbourg

Après Utrecht il y a 15 jours, l’Olympique Lyonnais a confirmé ses bons débuts en Ligue Europa en affichant son sérieux pour s’imposer contre le RB Salzbourg (2-0) au Groupama Stadium. Avec six points au compteur, les Gones s’installent dans le haut du classement et peuvent envisager la suite avec sérénité. Corentin Tolisso a exprimé sa satisfaction au micro de Canal+ après le coup de sifflet final.

«On est très content d’avoir pris ces 3 points. On a essayé de développer notre football. C’était mieux en 2e mi-temps. C’est bien d’avoir gagné pour la confiance. On n’a pas pris de but. L’équipe s’est affaiblie d’un côté mais renforcée dans d’autres domaines. L’état d’esprit est exceptionnel. Tout le monde court, tout le monde défend», se réjouit le capitaine lyonnais.

