Ligue Europa : porté par Satriano et Kluivert, l’OL enchaîne face à Salzbourg !

Tombeur du FC Utrecht lors de la première journée de la phase de ligue de la Ligue Europa, l’Olympique Lyonnais voulait confirmer son excellent début de saison, ce jeudi soir, lors de la réception du RB Salzbourg. Au Groupama Stadium, les hommes de Paulo Fonseca s’organisaient en 4-3-3 avec Greif dans les buts. En défense, Mata, Niakhaté, Kluivert et Tagliafico débutaient alors que Tessmann et Tolisso accompagnaient le jeune De Carvalho. Enfin, sur le front de l’attaque, Karabec et Sulc entouraient Satriano.

Face à des Autrichiens, organisés en 4-4-2 et défaits par Porto la semaine dernière, les Lyonnais ne tardaient pas à se mettre en évidence. Sur une première frappe de De Carvalho, Kjaergaard touchait le ballon du bras et offrait un penalty aux locaux. Une opportunité que Sulc allait toutefois manquer en envoyant un tir trop mou dans les gants de Schlager (7e). Malgré cette occasion ratée, l’OL repartait à l’offensive et était cette fois-ci récompensé. Après un mauvais dégagement du portier adverse, Karabec récupérait le cuir et adressait un centre parfait pour Satriano, qui concluait d’une tête plongeante (1-0, 11e).

L’OL enchaîne

Idéalement lancés, les Rhodaniens poursuivaient leur entreprise et Karabec délivrait un nouveau caviar mais Tagliafico ne cadrait pas sa volée (22e). Devant au score mais en manque de contrôle, l’OL se faisait malgré tout quelques frayeurs, à l’instar de ce contrôle manqué tout proche de profiter à Vertessen (31e). Juste avant la pause, Vertessen prenait à nouveau sa chance après une perte de balle de De Carvalho mais butait encore sur un Greif impérial (45+2e). Au retour des vestiaires, l’OL doublait la mise. Après un corner où Sulc a vu un défenseur s’interposer devant sa ligne, Karabec délivrait un nouveau centre parfait pour Kluivert, qui s’élevait à six mètres et plaçait le ballon au fond de la tête (2-0, 57e).

Dans la foulée, les visiteurs se réorganisaient et Grief brillait encore (65e). De son côté, Tolisso allumait une nouvelle mèche mais ne trouvait pas le cadre (67e). En passe de s’offrir une deuxième victoire de rang dans cette phase de ligue, Fonseca lançait Maitland-Niles, Morton et Fofana. Ce dernier ne tardait d’ailleurs pas à s’illustrer. Auteur d’un centre parfait, il trouvait Satriano mais l’Uruguayen manquait de précision dans le dernier geste (72e). Dans le dernier quart d’heure, l’OL maîtrisait et validait un nouveau succès en C3. Avec cette victoire (2-0), les Lyonnais grimpent au 5e rang du classement. Après deux journées, le Dinamo Zagreb, le FC Midtjylland et Aston Villa occupent le podium.

Tous les résultats de 21 heures

OL 2-0 RB Salzbourg : Satriano (11e) et Kluivert (57e)

FC Bâle 2-0 VfB Stuttgart : Ajeti (3e) et Broschinski (84e)

Celta Vigo 3-1 PAOK Salonique : Aspas (45+2e), Iglesias (53e) et Swedberg (71e) / Giakoumakis (37e)

FC Porto 2-1 Etoile Rouge Belgrade : Gomes (8e, sp) et Mora (89e) / Kostov (32e)

Feyenoord Rotterdam 0-2 Aston Villa : Buendia (61e) et McGinn (79e)

Racing Genk 0-1 Ferencvaros : Varga (44e)

Maccabi Tel-Aviv 1-3 Dinamo Zagreb : Abu Farkhi (14e) / Lisica (16e), Ljubicic (19e, 72e)

Nottingham Forest 2-3 FC Midtjylland : Ndoye (22e) et Gibbs-White (90+3, sp) / Diao (18e), Bech Sorensen (24e) et Byskov (88e)

Sturm Graz 2-1 Glasgow Rangers : Horvat (7e), Kiteishvili (35e) / Gassama (49e)