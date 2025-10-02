Menu Rechercher
UEFA Europa League

OL - Salzbourg : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Paulo Fonseca sur le banc de l'OL @Maxppp
Ce jeudi, c’est la suite de la 2e journée de la Ligue Europa 2025/2026 et L’Olympique Lyonnais reçoit le Red Bull Salzbourg. À domicile, les Gones s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Dominik Greif dans les cages derrière Ruben Kluivert, Clinton Mata, Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico. Le milieu de terrain est assuré par Mathys De Carvalho et Tanner Tessmann avec Corentin Tolisso un cran plus haut. Devant, Martin Satriano est accompagné par Adam Karabec et Pavel Sulc.

De leur côté, les Autrichiens s’organisent dans un 4-4-2 avec Alexander Schlager qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Stefan Lainer, Joane Gadou, Jacob Rasmussen et Aleksa Terzic. Soumaïla Diabaté et Mamady Diambou composent l’entrejeu tandis que Moussa Yeo et Maurits Kjaergard prennent les ailes. En pointe, Petar Ratkov est soutenu par Yorbe Vertessen.

Les compositions

Olympique Lyonnais : Greif - Kluivert, Mata, Niakhaté, Tagliafico - De Carvalho, Tessmann - Karabec, Tolisso, Sulc - Satriano

Red Bull Salzbourg : Schlager - Lainer, Gadou, Rasmussen, Terzic - Yeo, Diabaté, Diambou, Kjaergaard - Ratkov, Vertessen

