Lepaul raconte sa visite "incognito" au Roazhon Park avant la signature à Rennes

Près de trois mois après son arrivée à Rennes, Estéban Lepaul s’est rapidement imposé comme l’un des attaquants phares de la Ligue 1. Deuxième meilleur buteur du championnat avant cette treizième journée avec 8 réalisations, le joueur arrivé d’Angers cet été se sent parfaitement intégré dans son nouvel environnement breton. Dans un entretien exclusif à L’Équipe, Lepaul est notamment revenu sur une anecdote datant de quelques jours avant sa signature, alors qu’il assistait au match Rennes-OM au Roazhon Park.

« J’étais avec mon ami Pierrick Capelle (Angers). Le matin, il m’avait dit : "Tu veux qu’on aille voir le match ce soir ?" J’ai répondu : "Écoute, vas-y." On s’est fait reconnaître sur le parking de suite, dès qu’on est sortis de la voiture, par des supporters. Quelqu’un arrive et dit : "Il y a Capelle et Lepaul." Pierrick dit : "Non, ce n’est pas du tout Lepaul, c’est mon cousin." On a pris la photo, on est partis, et malheureusement on a rencontré ces gens-là dans le stade. On était à gauche derrière le banc rennais et ils ont dit à Pierrick : "Eh ! Ton cousin, il joue contre le Paris FC ce week-end !" On a bien rigolé, mais on s’est fait remarquer. Lui m’avait dit qu’on passerait incognito. Mais moi, je lui avais dit : "Pierrick, avec toi, on ne va passer incognito nulle part." Il a le plus de notoriété, il fait partie des vrais anciens de cette Ligue 1. Moi, j’avais une casquette, mais Pierrick non. Il a très vite été démasqué », a confié l’avant-centre du Stade Rennais, qui fait depuis le bonheur du club.