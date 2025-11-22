Première victoire en championnat pour Corinne Diacre à la tête de l’OM féminin

Les Marseillaises ont remporté leur premier match d’Arkema Première Ligue sous la direction de Corinne Diacre, s’imposant 2-0 contre Lens vendredi lors de l’ouverture de la 8e journée. Le succès a été assuré par un doublé de Margaux Le Mouël (48e, 75e), dont une superbe frappe flottante de 30 mètres profitant de la position avancée de la gardienne lensoise Blandine Joly.

Cette victoire permet à l’OM de remonter à la 8e place du classement et de s’éloigner de la zone rouge, alors que Lens reste lanterne rouge avec seulement un point. Après un début de mandat difficile en championnat (défaite contre le Paris FC 1-6, puis deux nuls face à Strasbourg et Dijon), ce succès constitue un premier souffle positif pour le club phocéen depuis l’arrivée de Corinne Diacre sur le banc.