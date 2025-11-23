Italie : Gianluigi Buffon est cash avec son fils Louis

Le chef de la délégation italienne, Gianluigi Buffon, s’est exprimé auprès de La Gazzetta dello Sport au sujet des Azzurri… et de son fils Louis, actuellement en pleine ascension avec les U19 de la République tchèque. Avec la franchise qui le caractérise, l’ancien gardien a tempéré l’emballement qui entoure le jeune portier : « Il y a quatre ou cinq mois encore, il avait une chance sur cent de devenir footballeur. Maintenant, il n’en a plus que zéro virgule cinq sur cent. Comme il n’a encore rien accompli, il n’a joué que dix minutes en Serie A, et je lui ai dit de ne rien lire sur lui. On précipite les choses, et ce n’est pas bon pour lui. »

Par la suite, Buffon a rappelé combien l’humilité avait été essentielle dans sa propre carrière, soulignant qu’il tente d’inculquer la même philosophie à son fils. « Quand je jouais et que les premiers éloges ont commencé à fuser, mes parents m’ont rappelé qu’une dizaine de membres de ma famille avaient déjà porté le maillot de différentes équipes nationales en Italie, donc je ne faisais rien d’exceptionnel. Ça m’a beaucoup aidé. » Une manière claire de remettre les choses en perspective, au moment où Louis Buffon attire de plus en plus l’attention sur la scène européenne.