EdF : la réponse sans détour de Deschamps sur la bisbille avec le PSG

Par Jordan Pardon
Pas d’Ousmane Dembélé, blessé, ni de Désiré Doué, trop court, mais Didier Deschamps a renouvelé sa confiance pour deux autres Parisiens lors du prochain rassemblement : Lucas Hernandez et Bradley Barcola. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur tricolore a été invité à commenter sa relation avec le PSG depuis la polémique liée aux blessures de Dembélé et Doué. Il assure ne pas avoir eu à discuter avec le club champion d’Europe pour composer sa nouvelle liste.

«Je n’ai pas eu à discuter avec le PSG ou un autre club. Il y a des protocoles mis en place, avec des échanges avant le choix dans mes listes entre les staffs médicaux, ça a été le cas depuis le début de la semaine. Certains ne sont peut-être pas à 100% mais peuvent être disponibles pour l’équipe nationale. On fait les choses de manière consciencieuse, professionnelle. Il n’y a pas de risque zéro. J’ai toujours fait au mieux. C’est important d’avoir un échange avec les joueurs aussi pour avoir leur ressenti.»

