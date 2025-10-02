EdF : la réponse sans détour de Deschamps sur la bisbille avec le PSG
Pas d’Ousmane Dembélé, blessé, ni de Désiré Doué, trop court, mais Didier Deschamps a renouvelé sa confiance pour deux autres Parisiens lors du prochain rassemblement : Lucas Hernandez et Bradley Barcola. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur tricolore a été invité à commenter sa relation avec le PSG depuis la polémique liée aux blessures de Dembélé et Doué. Il assure ne pas avoir eu à discuter avec le club champion d’Europe pour composer sa nouvelle liste.
«Je n’ai pas eu à discuter avec le PSG ou un autre club. Il y a des protocoles mis en place, avec des échanges avant le choix dans mes listes entre les staffs médicaux, ça a été le cas depuis le début de la semaine. Certains ne sont peut-être pas à 100% mais peuvent être disponibles pour l’équipe nationale. On fait les choses de manière consciencieuse, professionnelle. Il n’y a pas de risque zéro. J’ai toujours fait au mieux. C’est important d’avoir un échange avec les joueurs aussi pour avoir leur ressenti.»
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer